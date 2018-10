Una papa caliente

Indudablemente, del buen funcionamiento de la JEP depende el éxito del proceso de paz con las Farc, que afortunadamente y como lo señala Enrique Santos en su reciente libro, 'El país que me tocó', condujo a la desmovilización –con todo y sus disidencias previsibles– de la organización guerrillera más grande y poderosa en la región y a que se evitaran miles de muertes entre soldados, policías, población civil y guerrilleros.

Por eso mismo, resulta preocupante que se presenten desde su origen algunos nubarrones. No fue fácil convencer a los colombianos sobre la necesidad de un cuerpo distinto al de la institucionalidad judicial para investigar y juzgar los crímenes propios del conflicto, sobre todo si en el pasado se pudieron consolidar varios procesos –incluyendo el muy exitoso con el M-19–, con la participación de la justicia ordinaria.



Tampoco ayudó mucho la demora en su conformación y que en la designación de los magistrados intervinieran extranjeros. Hay que decir que, a pesar de ello, los elegidos, en términos generales, fueron bien recibidos tanto por las partes en conflicto como por el mismo poder judicial ordinario.



Ya fueron superados los iniciales escollos administrativos y aclarados los cargos de clientelismo judicial en su interior. No fue muy ortodoxo que su primer secretario ejecutivo no solamente hiciera una gran cantidad de nombramientos, sino que con una simple comunicación –y aun cuando estaba previsto en los acuerdos– dejara en libertad a acusados de graves delitos de lesa humanidad sin que dieran pruebas creíbles de contar la verdad y reparar a las víctimas.



Mucho ruido mediático generaron los permisos dados a antiguos guerrilleros acogidos al nuevo sistema para trasladarse al exterior, inclusive a conocidos sitios de descanso en el Caribe, y las aparentes autorizaciones en blanco denunciadas por estos días.



Probablemente porque así está previsto, los magistrados ya posesionados han seguido expidiendo esa especie de ‘salvoconductos’, sin que la ciudadanía vea en sus beneficiarios voluntad de contribuir seriamente a la verdad y aceptar responsabilidad.



Algunos han visto la JEP no como un mecanismo de justicia transicional para decir la necesaria verdad, sino como una instancia diferente en busca de la absolución o disminución de pena que no consiguieron en la justicia ordinaria. Y no podía faltar la papa caliente de la extradición, a propósito del ‘caso ‘Santrich’ ’. Este tema se nos metió, y de qué manera, en la agenda pública desde la década del 80 y nos llevó a la época narcoterrorista, con toda clase de asesinatos y ‘bombazos’ para tumbarla.



Los secuestros selectivos de Pablo Escobar y sus ‘extraditables’ llevaron a que en la Constitución del 91 se eliminara la extradición después de esa estela de sangre inútilmente derramada.



Con todo, la sala de revisión del Tribunal para la Paz –que en el caso de ‘Santrich’ solo debe revisar si los hechos por los cuales es solicitado en extradición ocurrieron antes o después de los acuerdos de paz, para efectos de determinar la competencia– ha emitido una decisión que altera no solo la jurisprudencia reiterada, sino la tradición colombiana en materia de trámites de extradición, que señalan que el Estado requerido solo analiza la formalidad de la petición si es la misma persona, si se cumple el principio de la doble incriminación, si hay garantías procesales para el eventual extraditado, y de ninguna manera hace el debate de la situación probatoria al Estado requirente.



En un sesudo salvamento de voto, la magistrada Claudia López Díaz, jurista de larga trayectoria, se aparta de la decisión y explica ampliamente por qué no pueden controvertirse, en el trámite de extradición, las pruebas con que el país requirente aspira a procesar al requerido.



Llama la atención que se pueda abrir un boquete a la extradición y afectar los compromisos internacionales del país. La JEP debería actuar con más tino y no dar más razones a quienes comienzan a cuestionar su efectividad.



ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ