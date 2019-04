¿Terremoto político anticlientelista?

Editorialistas, analistas y políticos de diverso origen le han dado alcance de auténtico ‘terremoto’ a la columna publicada en este diario el domingo pasado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Y en cierta forma lo es, dado que de nuevo genera reflexiones sobre la habitual dificultad de hacerle seguimiento a la política en el país.

La magnitud del sismo se mide por la carátula de la revista Semana, que reemplaza a Gustavo Petro por Vargas como jefe de la oposición. También sorprendió que Vargas acusara, casi que con nombre propio, a miembros de su partido y del Gobierno de recibir u ofrecer dádivas por apoyos parlamentarios, práctica casi constante en la política colombiana, pero que de extraña manera solo tuvo consecuencias penales para Yidis Medina, Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez con ocasión de la accidentada reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del presidente Uribe, aprobada por muchos políticos hoy colocados –no es el caso de Vargas– en la orilla de los furibundos antiuribistas.



En la aludida columna se critica, con razón, que se recurra al clientelismo para afectar la disciplina interna, y hasta para desbaratar un partido. Observación válida, si bien la historia no es nueva: en 1998, el liberalismo, con su candidato Horacio Serpa, perdió la presidencia frente al conservador Andrés Pastrana, pero conservó sus mayorías en Cámara y Senado. Entre tanto, y para atravesársele a la candidatura liberal, un grupo de ‘disidentes’ –entre otros, Roy Barreras, Humberto de la Calle, Luis Guillermo Giraldo, Claudia Blum y Armando Estrada– fundaron en La Comedia, viejo teatro chapineruno, el ‘partido’ Cambio Radical.



El 20 de julio de ese año, tan conspicuos fundadores de Cambio, haciendo parte de la ‘Alianza para el cambio’, que a la larga resultó irónica, con métodos parecidos a los que hoy se denuncian, sonsacaron liberales y, con el conservatismo –en minoría, pero apoyado por esos liberales arrepentidos–, lograron elegir presidente del Congreso a Fabio Valencia, quien al posesionar a Pastrana advirtió, histriónico: “Cambiamos o nos cambian”, sin que, como lo probaron los hechos posteriores, ocurriera ni lo uno ni lo otro...



Ese fue el primer tarascazo que se le dio a la mayoría liberal, originado en lo que Gaitán llamara el reparto de las “cosas de comer”. Hay que decir que Germán Vargas no se sumó a ese grupo, y se mantuvo en la oposición a Pastrana, oposición que estuvo a punto de aplicarle la moción de censura al ministro del Interior Néstor Humberto Martínez.



Con posterioridad, Vargas Lleras –no sé si valga utilizar términos futbolísticos– adquirió la ‘divisa’ de Cambio Radical. Al final de la campaña, en el 2002, siendo Serpa otra vez candidato, el exvicepresidente se trasteó a la ‘cancha’ de Uribe Vélez, que ya se vislumbraba triunfante, llevándose luego otro grupo de liberales.



Esa podría ser la historia de cómo se desmantelaron las mayorías liberales en el Congreso, porque desde entonces jamás volvieron a serlo y, antes bien, el liberalismo recibió severas derrotas en las presidenciales, curiosamente con dos candidatos de alguna manera impuestos por Gaviria: Pardo en el 2010 y un hombre tan respetable como De la Calle en el 2018.



¿En qué parará todo este nuevo ‘realinderamiento político’ a propósito del trámite de las objeciones presidenciales a la JEP y de otros proyectos gubernamentales como el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Perdurará en el tiempo o será una alianza de coyuntura? ¿Cuáles pueden ser sus motivaciones reales? ¿Por qué no aprovechar este hecho para plantear, de un lado, la necesidad de tener verdaderos partidos y, de otro, que no se puede seguir satanizando la participación de agrupaciones políticas en el gabinete?



Lo que sí será siempre censurable es la ‘participación’ traducida en entregarles ‘jirones de Estado’ a políticos para que hagan de las suyas, como ha ocurrido en el pasado con algunas entidades.