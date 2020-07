Repensar la política

En situaciones de crisis suelen abundar términos como ‘instituciones’, ‘democracia’, ‘patria’, ‘igualdad’, que a punta de repetirse sin sentido van perdiendo su real significado. En esta oportunidad tienen razón quienes criticaron a Gustavo Petro por desconocer la legítima elección del presidente Duque con base en acusaciones en sí mismas graves, pero que no han sido valoradas ni probadas judicialmente.

Con actitudes así, leídas o escuchadas, se afectan las instituciones. Y es verdad que la pureza del sufragio, las elecciones libres, el relevo en el ejercicio del mando hacen parte sustancial de un régimen democrático. Pero en nuestra historia, a veces el resultado electoral se ha puesto en duda, sin que solo por ello se haya ido a pique el andamiaje democrático.



A un político del siglo XIX se le atribuye la frase: “El que escruta elige”. Comenzando el siglo XX se dio el famoso Registro de Padilla, ‘chocorazo’ que condujo a la elección de Rafael Reyes, luego dictador. Durante la hegemonía liberal iniciada en 1930, los conservadores –exceptuado Arango Vélez contra López Pumarejo– no participaron en la contienda presidencial.



En 1950, el liberalismo se abstuvo de intervenir en la elección de presidente, por falta de garantías. En 1953, con golpe de Estado Rojas Pinilla depuso a Laureano Gómez. En 1957, una junta militar le dio a Rojas un golpe militar ‘consentido’. Ese mismo año, en busca de la paz y mediante una figura entonces desconocida, los dos partidos tradicionales, ‘en exclusiva’, se repartieron el poder durante 16 años. El domingo pasado, en este diario, dos jóvenes investigadoras cuestionaron la legitimidad del triunfo electoral del conservatismo en abril de 1970. Es decir, desde este factor –entre los determinantes de una clara institucionalidad– no ha sido muy ortodoxa nuestra tradición.



Con el narcotráfico y el ‘partido de los contratistas’, algunos han dudado de la legitimidad de las campañas por su financiación ilegal. Tampoco nos ha ido muy bien en cuanto al ‘relevo’ en la clase política, como en 1974, cuando entre los candidatos a la presidencia estaban los hijos de 3 expresidentes. A veces parecería –por la continuidad de apellidos en las posiciones de mando– que aquí no hay una democracia de alternancia, sino una especie de monarquía, pero sin sus pompas.



La separación de poderes es esencial en cualquier democracia. Aquí esa separación es puramente formal ya que se intercalan por una serie de hilos, en especial atados al clientelismo.



Por lo que con eufemismo se llama ‘gobernabilidad’ –léase repartición de puestos burocráticos–, el Congreso no es del todo independiente del Ejecutivo de turno.



Pastrana y Uribe crearon mayorías parlamentarias mediante distribución a ‘disidentes’ de cargos en el Estado y así, más la ayuda eficaz de sus ‘directores’ prácticamente acabaron con el sólido partido liberal. Y si algo faltaba, algunos, a nivel de las cúpulas del Poder Judicial, entraron en el juego de la política clientelista.



Otros factores han ayudado al ‘bloqueo’ de la democracia. La responsabilidad política no existe, y se confunde con responsabilidad penal. El sistema de ‘juzgamiento’ de altos funcionarios asegura la impunidad. Tal vez lo más revolucionario en este país sean la historia y la crónica para sacarle a mucha gente los esqueletos del clóset.



Los medios cumplen un papel, pero no profundizan haciendo seguimiento a los ‘escándalos’ del día. La impunidad social es rampante. Urge una opinión pública oportuna, real y desinteresadamente informada.



Fatal ha sido la mezcla entre negocios y política que tanto fustigó Lleras Camargo. En ‘Hace 100 años’, este diario recordó que al morir la hija del prócer, expresidente y caudillo José María Obando, hubo que hacer una colecta para pagar su entierro. Hoy, los descendientes de los políticos no pasarían por esa ‘vergüenza’.



Lamentablemente, la Constitución del 91, para acabar con el bipartidismo, liquidó los partidos. Craso error.



Por todo esto, nos quedamos sin instituciones fuertes para afrontar crisis como la actual. ¡Hay que repensar la política!



Alfonso Gómez Méndez