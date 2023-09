Presidencialismo y elecciones regionales

Hay mucha tela de donde cortar sobre el proceso abierto para la renovación, el próximo 29 de octubre, de gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales.



En primer lugar, en esta “justa democrática” –como solía decirse–, muy seguramente se van a reflejar todas las distorsiones de nuestro sistema político y electoral. La ausencia de partidos reales –en el pasado los tuvimos como el Liberal, el Conservador, el MRL, el Nuevo Liberalismo, el Partido Comunista, la Anapo y la UNIR de Jorge Eliecer Gaitán–, ha degenerado totalmente el ejercicio político.

Los 35 partidos –con muy contadas excepciones– no lo son de verdad, pues no obedecen a organizaciones formales, con ideas y programas sobre los problemas de la sociedad, sino a meras ‘siglas’ que prácticamente nadie conoce y no están respaldadas en militantes de carne y hueso. Esa “multiplicidad” no es expresión de fortalecimiento sino de debilidad. Los candidatos buscan cualquier “sombrilla” para poderse inscribir sin importar si realmente detrás existe una organización política seria.

El problema es el ‘aval’ que se ha convertido en un instrumento negociable con tal de poderse inscribir. Se ha abusado de las comunidades afros, de los indígenas, de los ambientalistas y hasta de las meras palabras para armar supuestos partidos. Algunas solo producirían sonoras carcajadas en un país serio. Hay candidatos ‘avalados’ por partidos que no tienen nada en común. Lo mismo puede decirse de las firmas, que en verdad no son un mecanismo democrático como lo he planteado en otras columnas.

Tampoco hay vigilancia real sobre los ríos de plata que libremente circulan. No hay control, como lo ha dicho el columnista y ex senador Juan Lozano, al derroche del dinero en efectivo. El Consejo Nacional Electoral –que representa a los partidos con asiento en el Congreso– no tiene los dientes para impedir que se superen los topes en la financiación, como lo vemos en lo que se está divulgando sobre campañas presidenciales. El “partido de los contratistas” hace también de las suyas en las elecciones regionales, sin que nadie lo impida. A estos problemas, habría que agregar el de la inseguridad como lo han denunciado el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el Registrador, Alex Vega y la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

En segundo lugar, si bien desde la Constitución 1886 se hablaba de la centralización política y de la descentralización administrativa, esta última no ha podido aclimatarse plenamente. Si bien no podríamos llegar hasta la formula federalista de la Constitución de 1863, sí es necesario pensar en un serio fortalecimiento regional. Casi que resulta incompatible la descentralización administrativa con un presidencialismo tan fuerte como el que conservó la Constitución del 91. El Presidente sigue siendo el eje de la vida política y administrativa. Los gobernadores tienen que seguir visitando los ministerios y el Departamento de Planeación –y ahora también el de Prosperidad Social– para conseguir obras y recursos para sus regiones.

Ya hay quienes dicen que el presidente Petro y su coalición el ‘Pacto Histórico’ pueden recibir un duro revés electoral si pierden gobernaciones y alcaldías. Eso sería válido en un régimen federal, pero no en un sistema en donde, como diría Don Miguel Antonio Caro, el presidente es prácticamente un rey sin responsabilidad política real, y menos judicial como lo demuestran hechos de nuestra historia. El Presidente no necesita en este sistema a los gobernadores y alcaldes –por eso los deja esperando sin consecuencias– sino que son ellos los que lo necesitan. En la próxima campaña presidencial, el empoderamiento del poder regional debe ser uno de los temas cruciales.

Complemento de una columna



En la columna sobre la conmemoración de los cien años de la Contraloría en el Teatro Colón, al hablar de los ex contralores vivos, omití mencionar por no estar en el evento, a uno de los mejores contralores generales en los últimos años: Antonio Hernández Gamarra, quien hoy vive en Santa Marta y ha dejado honda huella en el organismo de control y en todas las posiciones públicas que ha ocupado con brillo y honradez.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

