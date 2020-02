¿Otra vez el transfuguismo?

Desde cuando, en el siglo XIX, el arrepentido Rafael Núñez se pasó al conservatismo iniciando el régimen de la Regeneración, y con el nombre de Reforma política recopilara sus escritos contra el régimen radical, a cuanta modificación se proponga en el sistema de partidos o de elecciones durante todos estos años se le llama, pomposamente, ‘reforma política’.

Y llevamos casi 30 años desde que la Constitución, con el propósito de romperle el espinazo al bipartidismo, en la práctica acabara con los partidos políticos o con vocación de permanencia, necesarios en toda democracia. En cierta forma, el proceso se había iniciado en la reforma constitucional de 1979, durante la administración Turbay, cuando se comenzó a “reglamentar” el ejercicio de la actividad política.



Irónicamente, los partidos fueron realidades políticas y sociológicas cuando la Carta ni siquiera los mencionaba ni estaban sometidos a la camisa de fuerza de la regulación. Más aún: a pesar de que, por ejemplo el “transfuguismo” no estaba prohibido, los políticos se cuidaban de incurrir en él por cuanto eso implicaba como estigmatización en la militancia y en el país en general.



Recuérdese cómo el liberalismo nunca perdonó a los ‘lentejos’ que colaboraron con Rojas Pinilla mientras sus líderes estaban en el exilio. Y que un hombre de partido como Carlos Lleras no aceptó que Misael Pastrana nombrara a Abelardo Forero, gran intelectual y periodista, como ministro de Gobierno por el hecho de haberle aceptado al dictador la embajada en Argentina.



En vigencia de la Constitución del 91 –durante 30 años reformada en tantísimas ocasiones– ha habido numerosos actos legislativos a los que se les da el rimbombante título de ‘reforma política’ relativa en su mayor parte a temas de umbral, financiación de campañas y, sobre todo, a prohibir que dentro de cierto tiempo los elegidos por un partido puedan cambiarse de bando. Tal vez el caso más insólito en términos políticos y en aplicación de esas normas fue la injusta salida de la Cámara de Representantes de una gran líder política de la izquierda como Ángela María Robledo, cargo al que tenía derecho por ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, quien tuvo una votación de más de ocho millones.



La camisa de fuerza de los “avales” ha mantenido jefaturas de partidos que en circunstancias normales no habrían resistido la primera debacle electoral. Los parlamentarios, diputados, concejales o alcaldes se mantienen en esas organizaciones por temor a perder el cargo o la investidura o de no tener el aval para una próxima elección. De esta manera hemos mantenido “partidos” y “jefaturas” que no corresponden ni a realidades políticas ni a fenómenos sociológicos. En lugar de verdaderos partidos tenemos ‘cascarones’ políticos respaldados únicamente en unas severas normas que muchas veces contrarían a los auténticos fenómenos políticos.



Una prueba al canto de ello fue la formación del partido de ‘la U’ durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se creó haciéndole homenaje a su nombre, que entonces agrupaba a buena parte de la clase política del país, para luego convertirse, durante el mandato de su escogido Juan Manuel Santos, en su más duro ‘garrote’.



Por eso tuvo que inventarse con antiguos y nuevos aliados el Centro Democrático, partido que hoy comienza a mostrar vocación de permanencia, pese a las dificultades internas, cada vez menos ocultas ante la opinión.



Y ahora, de nuevo se plantea una ‘reforma política’, pero para flexibilizar la prohibición del transfuguismo. Dicho de otra manera, para hacerlo posible. Lo normal es que una persona se pueda cambiar de partido cuando quiera y asuma las consecuencias ante los electores. Si tuviéramos partidos de verdad, sobrarían todas las talanqueras que hoy existen. ¿No sería mejor, en lugar de volver a cambiar la Constitución para que los ‘volteados’ puedan mudar de camiseta, abrir el hoy sí gran debate sobre partidos y democracia y no continuar con este remedo de partidos actuales a cuyos dirigentes hay que atajarlos con la fuerza de las normas para impedir que sigan girando sin fin, como los trompos?



Alfonso Gómez Méndez