Narcotráfico y orden pública

La dramática situación por la que está pasando Ecuador –vecino país al que me unen además lazos de afecto por mi nieto Nicolás– nos vuelve a la reflexión sobre cómo el narcotráfico terminó afectando la estabilidad democrática en varios países de la región, empezando por Colombia.



La política colombiana fue bien distinta antes de la aparición de los carteles de la droga. Como escribió García Márquez, el principal daño que nos hizo la mal llamada “guerra contra las drogas” fue la cultura del enriquecimiento fácil. El dinero, producto del tráfico ilícito, comenzó a irrigar la economía legal e ilegal. Pero, además, los narcotraficantes no se propusieron derrotar al Estado sino comprarlo con políticos, jueces, militares y policías.

Lo que pasó con la extradición es más o menos el hilo conductor de ese apoderamiento del Estado. La extradición nunca fue tema de regulación constitucional. Se trataba en los códigos penal, de procedimiento penal y en los tratados públicos. El Congreso, sin mucha discusión, aprobó el tratado de extradición con los EE. UU. en 1980.

Cuando comenzaron a pedir narcos para su extradición, empezó el crujir de dientes. Entre 1982 y 1984, estando vigente el tratado, el gobierno de Betancur se abstuvo de aplicarlo alegando razones de soberanía. Solo cuando los narcos cometen la torpeza de asesinar al ministro Rodrigo Lara cambia de posición y anuncia que aplicará el tratado.

Los capos salen en estampida para Panamá, donde se reúnen con el procurador Jiménez Gómez, enviado por el Presidente con la falsa motivación expuesta en un decreto de ir a investigar el robo de los 13 millones de dólares. Allí plantean una negociación en la que ofrecen entregar rutas, dejar el negocio y delatar cómplices con la única condición de que no los extraditen y los juzguen en Colombia. Una “chiva” frustró la negociación y el Gobierno negó su existencia. El país se tragó el cuento y solo años después, Jiménez Gómez contó la verdad y aclaró que López Michelsen había sido invitado, que no había sido el artífice y que se había limitado a transmitirle la propuesta al Gobierno.

Empezó así la “guerra” de los extraditables contra el Estado. Quisieron tumbar el tratado en la Corte. No tuvieron éxito. En la toma del Palacio de Justicia –que tenía otros fines– los guerrilleros del M19 entre sus exigencias tenían la de derogar la extradición. Los magistrados que vinieron después, aparentemente intimidados, con endeble argumento, y con el voto de un conjuez, declararon la inexequibidad del tratado en 1986.

Virgilio Barco tuvo que utilizar el estado de sitio para restablecer la extradición por vía administrativa. Una reforma constitucional impulsada por él seguía su curso normal hasta que otra vez aparecieron los narcos introduciendo un “mico” para incluir el tema de la extradición. Barco prefirió hundir el proyecto antes que ceder.

Después vinieron los magnicidios de Galán, Guillermo Cano, Valdemar Franklin Quintero y tantos otros, presionando para que se cayera la extradición. Luego, los secuestros selectivos de Escobar con lo que lograron, primero, que por decreto el gobierno Gaviria suspendiera la extradición y, luego, que la Constituyente terminara prohibiéndola vía constitucional que era lo que querían y para lo cual habían inundado de sangre al país.

Los retos que ha tenido que asumir el Estado por parte de los narcos no son los de delincuentes que quieren cambiar el régimen político, sino de delincuentes que lo que quieren es actuar a sus anchas. No buscan cambiar el Estado sino tomárselo por la coacción o la corrupción para mantener su negocio. Incluso en el 90 el riesgo más importante no era la guerrilla sino el narcotráfico y, por eso, se hizo negociación con ellos. Aun hoy la situación es igual. No hay propiamente delincuentes políticos sino negociantes del crimen. Y por eso también se está negociando con ellos. La pregunta es si habiendo negociado en el 90 sin que se acabara el narcotráfico, es válido seguir haciéndolo o mejor replantear toda la política antidrogas a nivel mundial. Colombia debe ser solidaria con Ecuador en la búsqueda de una salida para la coyuntura que vive en la que, como aquí, hay una mezcla de falta de control territorial, corrupción, tensiones sociales e ineficiencia.

