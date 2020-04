¿Mejorará la administración de justicia?

Al día de hoy no existe rama del poder, estructura económica o social que no esté padeciendo las consecuencias de la obligada parálisis que les ha bajado la temperatura a temas habitualmente ‘gordos’, al decir del inolvidable Pepe Fernández Gómez, como los escándalos de corrupción administrativa, la financiación ilegal de campañas políticas, la incesante actividad mafiosa de todos los pelambres o los viles asesinatos de líderes sociales y de excombatientes que entregaron las armas.

Pero frente a la justicia, que tampoco se salva del remezón ocasionado por la pandemia en todos los frentes de la actividad humana, caben otras reflexiones. Aún no se ha asimilado esa especie de parálisis del ajetreo propio de juzgados y fiscalías, ni las contradictorias decisiones sobre suspensión de términos procesales. Podemos volver a pensar si es cierto que, como por años se ha dicho, para mejorar la justicia es necesario cambiar la Constitución.



Hoy, a la luz de cuanto ocurre, la respuesta debe ser un rotundo NO. Aquí siempre hemos entendido por reforma de la justicia –término genérico que casi nunca se concreta– la distribución de poder a nivel de las altas cortes, reflejada en el número, periodo y elección de magistrados. Sin que los asuntos puramente constitucionales sean lo esencial, solo dos tópicos sería indispensable resolver pronto: de un lado, lejos de la controvertida ‘Corte única’, el país puede reflexionar en la inconveniencia de tener más de 120 ‘magistrados de altas Cortes’ con su elenco de ‘magistrados’ auxiliares, asistentes, escoltas y carros blindados en todos los casos.



Y del otro, y eso sí de manera inmediata, quitarles a los magistrados todas las funciones electorales que tanto los han desviado de sus verdaderos deberes con la ciudadanía.



Cuando todo esto pase, y se restablezca el derecho de reunión, valdría la pena considerar, y solo para este efecto que afecta tantos “intereses creados”, la convocatoria de una “pequeña Constituyente” elegida como la planteó López Michelsen en 1977. Pero la verdadera reforma va por otra parte y no implica cambiar la Constitución. A lo sumo, unas pocas leyes, como la estatutaria.



La verdadera ‘revolución’ judicial consiste en observar los términos procesales vigentes según los cuales por complejo que sea un proceso, no debe durar más de dos años, idea que puede complementarse con la de ‘tutelizar’ la administración de justicia, a fin de que la misma celeridad que lleva a creer –a veces de manera equivocada– que la tutela es el único mecanismo para hacer valer los derechos del ciudadano, opere en la justicia ordinaria.



Si los jueces de tutela son los mismos de la justicia ordinaria, ¿por qué en un caso pueden fallar rápido y en los otros no? Si la disculpa es que tienen que fallar pronto la tutela bajo amenaza de sanciones severas, bastaría con trasladar la ‘amenaza’ a la administración ordinaria.



Mecanismos idóneos para agilizar como la oralidad o la digitalización están en las normas hace tiempos. Un Estado eficiente, digamos en materia de salud, no implicaría, como hoy, que la tutela se recargue por los casos en que el paciente tiene que interponerla para conseguir una cama en hospital o para obtener un medicamento.



La eficiencia en el funcionamiento del Estado le permitiría a la justicia ordinaria dedicarle el tiempo que hoy le dedica a resolver tutelas.



Antes del coronavirus, la Procuraduría General, con ayuda del BID, venía adelantando con éxito un programa para digitalizar los procesos disciplinarios. La pandemia nos está demostrando que magistrados y jueces pueden trabajar por internet: hacer audiencias, recibir testimonios, emitir fallos y notificarlos sin necesidad del pesado mecanismo del papel, que además contribuye a la deforestación.



Irónicamente, este obligado aislamiento también prueba que la justicia puede funcionar de manera moderna y ágil, sin estarse embarcando cada cierto tiempo en reformas de la Constitución. En lo referente al sistema penitenciario, basta con poner fin al populismo punitivo y construir cárceles amplias que no generen hacinamiento.



Alfonso Gómez Méndez