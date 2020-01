Mejor actuar que escandalizar

Como la avalancha de acontecimientos en nuestro país es prácticamente diaria, es muy difícil un seguimiento puntual de los temas, lo que a su vez incide en que, más allá del habitual ‘escándalo’, no se tomen medidas oportunas y efectivas para solucionarlo.

Ha ocurrido así, por ejemplo, con el asesinato de los líderes sociales, que, al margen de algunos esfuerzos del Estado, sigue extendiéndose como mancha macabra en el panorama nacional. También sucedía en la década de los 80, cuando el homicidio de un policía ordenado por Escobar en Medellín era apenas una estadística más. Y con numerosas leyes, de cuya ejecución y cumplimiento nos desentendemos después de expedidas.



Ya no es noticia que, dadas las fallas estructurales –entre otras razones– del Sistema Penal Acusatorio, personas vinculadas a graves casos de corrupción o a flagrantes violaciones del derecho a la vida recuperen su libertad por ‘vencimiento de términos’, lo que casi siempre desemboca en un lento peregrinar del proceso camino a la prescripción.



Ciertos sectores estatales nos tienen poco menos que habituados a la denuncia diaria de un “gran caso de corrupción”, pero nunca nos ocupamos de si allí hubo lugar a procesos, capturas o recuperación de bienes. Ni qué decir que por esas mismas razones, algunos políticos puedan dar toda clase de volteretas sin que nadie, ni siquiera en los acuciosos medios de comunicación o en las redes, les haga seguimiento a sus veleidades.



En medio de este maremágnum, me llamó la atención que no se le hiciera seguimiento al aberrante caso de la muerte de dos menores de edad por un grave error humano cometido en una farmacia donde le vendieron a la madre ¡un medicamento letal en vez del formulado!

Y por esa ruta vale la pena adentrarnos en el descuido –no obstante avances– para tratar los problemas vinculados a la infancia y adolescencia. Los más publicitados, claro, son los casos de abuso sexual y maltrato intrafamiliar que suelen ser presentados provistos de amarillismo.



No se piensa en que principalmente hay que trabajar es en la prevención a partir del análisis de los casos que tienen casi el mismo patrón: niños, niñas o adolescentes pobres que viven en regiones marginadas del campo o las ciudades, o descuidados por sus padres. Es más fácil ‘escandalizar’ –llevando siempre cámaras de televisión– que actuar para impedir que los niños puedan ser objeto de toda clase de maltratos.



Hacia allá debería dirigirse la acción estatal, en especial el inmenso presupuesto que hoy manejan entidades como el Bienestar Familiar. Y no es justo que aún existan niños desnutridos, o que vayan a clases sin desayunar, o que se los lleve la corriente de un río o una quebrada por la fragilidad de un puente, o que tengan que andar solos y durante horas por veredas y campos para llegar a la escuela. Ojalá se mantengan o intensifiquen programas como ‘De cero a siempre’, que van en la dirección correcta. Porque ¿cómo es posible que todavía haya niños y niñas ‘trabajando’ en los semáforos o implorando la caridad pública, o sea, cruelmente explotados?



El caso citado de los infantes muertos por un fatal error debería servir también para repensar todo el tema de los medicamentos, no solo en cuanto a su costo, distribución y comercialización, sino en lo referente a los controles estatales –a veces bastante relajados– sobre su conducencia, eficiencia e idoneidad científica. Y, desde luego, más allá del progreso en la ‘universalidad’ de la salud; los hechos registrados casi diariamente de pacientes en los pasillos hospitalarios por falta de camas, la frecuente indolencia de algunos médicos y enfermeras, el aún no desaparecido y macabro ‘paseo de la muerte’ y, en general, los problemas del sector salud persistentes no obstante la gran labor del exministro Juan Pablo Uribe, como la ausencia de especialistas en muchos hospitales de ciudades intermedias y poblaciones alejadas.



Mucho se lograría si, como en los demás asuntos mencionados en anteriores columnas, más que ‘escandalizar’, nos centráramos en el análisis sereno de soluciones, estableciendo responsabilidades y sanciones puntuales en casos de fallas graves.