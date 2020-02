Legítima defensa y seguridad

El hecho lamentable en que está involucrado un profesional que dio muerte a tres individuos que pretendían ‘atracarlo’ en un puente peatonal de Bogotá ha llevado de nuevo a los medios temas cruciales como el de la legítima defensa y sus requisitos para ser reconocida, la seguridad pública, la autorización para portar armas y el papel del Estado en defensa de la “vida, honra y bienes de los asociados”, que manda la Constitución.

Para no emitir juicios apresurados, precisa conocer antes la versión de las autoridades judiciales y de Policía sobre qué fue exactamente lo ocurrido, aclarando cuándo y dónde se produjo el ataque, la actualidad de la agresión, la proporcionalidad en la reacción y demás particularidades del caso.



Como siempre –dados los antecedentes revelados de los muertos–, prácticamente todos los colombianos tenemos la tendencia a creer que no se trata de un homicidio propiamente dicho, sino de una acción amparada por la justificante de la legítima defensa.



Este debate se da, además, dentro de un ambiente casi generalizado sobre la inseguridad porque de ordinario se registran casos como el del brillante abogado externadista asesinado una madrugada en el barrio Rosales por robarle un celular. O los de jóvenes a quienes se les ha quitado la vida por raparles unos tenis, un celular, etc. Y a eso agréguese la sensación de impunidad para los autores de verdaderas atrocidades en que la vida humana tanto se desprecia al colocarla por debajo de simples objetos materiales.



La legítima defensa como eximente de responsabilidad es de las instituciones más antiguas en el derecho penal. El artículo 32 (numeral 7) de nuestro actual Código Penal dice que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando “se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar”. También se contempla el “exceso” en la defensa cuando, ante la necesidad de reaccionar, la persona se exceda en los medios o la conducta usada para defenderse.



Años atrás, Giuseppe Bettiol, jurista italiano, citaba como exceso el del cazador que disparaba a un niño para evitar que se apoderara de unas manzanas de su árbol. Más allá de las circunstancias puntuales de este caso, surgen muchos interrogantes sobre esa relación entre acción del Estado y defensa personal. Como ningún Estado puede colocar un policía en cada casa o persona, en condiciones especiales, se autoriza el porte de armas a los ciudadanos para su defensa.



Lo ideal en un Estado democrático es que el monopolio del uso de las armas lo tengan las autoridades militares y de policía. Lo excepcional es que ante la incapacidad estatal se autorice al propio individuo para asumir su defensa. Y es cuando menos irónico que en una democracia, un médico, que bajo el juramento de Hipócrates promete dedicarse a salvar vidas, ante un caso de defensa propia termine armado oficialmente por el Estado para acabarlas.



Si igual podría ocurrirle a un obispo, monja, sacerdote o pastor, un infortunado hecho como este debiera llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de garantizar integralmente la seguridad pública con sus componentes de prevención, policivo y de justicia.



Los criminólogos deberían explicarles a los gobiernos por qué más del 60 por ciento de los delitos afectan la vida, la integridad personal y la propiedad privada. Como siempre, no es prudente reaccionar al impulso de la emoción inicial.



Esa misma emoción –no obstante el justificado rechazo a dos horribles crímenes originados en el ánimo de lucro– no puede llevarnos a pensar que siempre que haya fallas –supuestas o reales– en la defensa de los ciudadanos deba justificarse el armamentismo privado. Esa ‘filosofía’ permitió que en los años 50 se crearan las Farc como “autodefensas campesinas” y a que en los 80, alegando supuesta incapacidad estatal para combatir esa guerrilla, se diera el monstruo del paramilitarismo, cuya verdadera dimensión ojalá logre esclarecer la JEP y de cuyo fantasma aún no nos hemos librado del todo.



Alfonso Gómez Méndez