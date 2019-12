Fiscalía en Navidad

A partir de la inesperada renuncia de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación, los medios, los columnistas, el mundo jurídico y buena parte del país han vuelto a ocuparse de la importancia que para el funcionamiento pleno de la justicia en particular y del sistema democrático en general tiene la elección de nuevo titular para esa entidad, cuya creación –contemplada de tiempo atrás y de hecho plasmada en la fallida reforma Barco de 1988– fue uno de los aciertos de la Constituyente.

Inicialmente se creó un sistema muy propio de nuestra idiosincrasia jurídica sin tomar el modelo norteamericano. Por eso se adscribió la Fiscalía al poder judicial y se permitió que ella investigara tanto lo favorable como lo desfavorable. Lamentablemente, en el 2002 se introdujo, sin el peso necesario, el sistema penal acusatorio –de discutible eficacia–, una de cuyas consecuencias fue despojar de funciones judiciales al ente acusador, que hoy en día para capturar, allanar o detener preventivamente requiere la autorización de un juez.



En términos generales se ha aceptado el sistema de elección de fiscal que involucra al Presidente, quien hace la terna, y a la Corte Suprema de Justicia, que elige. Ha habido otras propuestas –como la del joven representante José Daniel López, de Cambio Radical– para invertir la fórmula de modo que la designación la haga el Presidente de una lista que elabore la Corte. Fue, más o menos, la misma iniciativa que dejé como ministro de Justicia, pero desechada cuando el proyecto integral de justicia, que luego se convirtió en el acto legislativo llamado de ‘equilibrio de poderes’, fue prácticamente desmembrado por la Corte Constitucional.

Una vez pase la elección actual, y dado que en verdad el fiscal no ejerce funciones judiciales propiamente dichas, valdría la pena volver a discutir la idea –que Santos acogió en su campaña, pero luego abandonó en el Gobierno– de que al fiscal lo designe el Presidente, siendo su misión exclusiva acusar a los supuestos responsables ante los jueces. Esa dependencia del Ejecutivo se compensaría con el hecho no solo de los controles judiciales, sino de que el fiscal sería penal, disciplinaria y políticamente responsable –como ocurre en Estados Unidos–, algo que hoy no sucede en la práctica.



Menudo lío sigue siendo determinar si el elegido lo será por unos meses o por cuatro años, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido cambiante en la materia. No sabemos si en el acto de elección la Corte Suprema se decida a definir el periodo del elegido.



A propósito de la terna actual, integrada por tres juristas sin tacha, han surgido algunas críticas que no tienen sólido fundamento. Se dice, por ejemplo, que son cercanos al Ejecutivo, pero en verdad ello es así por disposición de la propia Constitución, que confiere al Presidente la facultad exclusiva y excluyente de integrarla –sin la farsa de un concurso–. El Constituyente habría podido decir que la terna fuera conformada por representantes de la oposición, pero no lo hizo. Y en cuanto a que ninguno de ellos es penalista, cabe anotar que si bien ese sería el ideal, la Carta no exige tal requisito, que puede suplirse si el o la elegida no penalista se rodea de un selecto grupo de independientes expertos en esta rama del derecho.



Es verdad, como lo he dicho aquí mismo, que últimamente la Corte ha tenido dificultades para proveer sus vacantes. Pero la solución no puede ser forzar mediáticamente al más alto tribunal de justicia a tomar decisiones apresuradas para designar nuevos magistrados o elegir fiscal. La pausa de Navidad y Año Nuevo puede servirles a los togados para reflexionar muy bien y optar por las mejores alternativas en ambos casos. En lo tocante a la Fiscalía, lo que se debe garantizar es la independencia del elegido en relación con las demás ramas del poder y con cualquier otro factor de presión.



