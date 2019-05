Estado de derecho y seguridad jurídica

Aunque con frecuencia nos ufanamos de nuestro “Estado de derecho”, lo cierto es que tenemos leyes sobre muchas materias imaginables, pero no algo tan necesario como seguridad jurídica para que los ciudadanos sepan con certeza cuál es la normativa vigente y, además, tengan la garantía de que se cumpla, con vocación de permanencia.

Empezando por la Constitución Nacional (CN), la facilidad con que se le introducen cambios es prueba inequívoca de esa falta de claridad y transparencia en las reglas. Difícil, por ejemplo, explicarle a un extranjero que a la actual –tenida como el producto de un gran “consenso nacional”–, en solo 28 años de vigencia se le hayan introducido más de 40 reformas.



Nada más inestable que la política criminal. Los códigos Penal y de Procedimiento Penal se cambian al vaivén de las coyunturas mediáticas, creando o suprimiendo delitos, aumentando o disminuyendo penas y variando las reglas procesales.



En temas contractuales, cada cierto tiempo se expide un nuevo ‘estatuto’, verdaderos mamotretos siempre ineficaces para lograr que la contratación administrativa deje de ser una de las principales fuentes de corrupción política y administrativa.

Para evitar más cambios de jurisprudencia, en la nueva elección la CS debe decir desde un principio si lo hace bajo la tesis del periodo institucional o del personal. FACEBOOK

TWITTER

Pero si esa inseguridad es grave en materia legislativa, lo es mucho más en cuanto a su interpretación. Tal vez por eso, el exvicepresidente Vargas Lleras, en sus propuestas de reforma de la Rama, insiste en la figura del “precedente judicial” para que la jurisprudencia no se cambie tan a menudo.



Si bien en sus inicios la tutela era una herramienta para acercar al ciudadano a la justicia, con el tiempo y por el abuso se ha convertido también en factor de incertidumbre judicial.



Muy diciente es el caso relativo al periodo del fiscal general (FG), que hoy adquiere vigencia. En 1991 se eligió a Gustavo de Greiff (GDG) para un periodo de 4 años, pero el gobierno de la época consideró que debía retirarse antes por haber llegado a la edad de retiro forzoso, entonces de 65 años. Años después de producido el hecho –por el cual GDG nunca quiso demandar indemnizaciones–, el Consejo de Estado (CE) encontró que lo habían sacado de mala manera porque la Corte Constitucional (CC) determinó, en uno de sus primeros fallos, que el retiro forzoso no se aplicaba para las instituciones creadas por la Carta del 91.



Alfonso Valdivieso fue elegido para completar en 18 meses el periodo de GDG, decisión que un tercero demandó. El CE, para respaldar la encomiable labor que adelantaba el FG sobre la penetración del narcotráfico en la campaña presidencial, impuso la tesis de que el periodo era personal, no institucional, y por eso ‘prorrogó’ el del titular.



Cuando la aplicación de los periodos ‘personales’ condujo al caos respecto de gobernadores o alcaldes que debían ser reemplazados, el Congreso, en otra “reforma política”, determinó que el periodo era institucional: si alguien se retira antes de vencer el periodo, quien lo suceda solo estará en el cargo por el término que le falte al titular: la lógica de las cosas, como había sido siempre.



En el segundo mandato de Uribe, la Corte Suprema (CS) le devolvió la terna para FG con el débil argumento de que era “inviable”, dado que uno de sus integrantes, Margarita Cabello Blanco, no reunía los requisitos constitucionales y legales para tal fin. Curioso porque, meses después, esa misma CS eligió como miembro suyo, y luego su presidenta, a la hoy nombrada ministra de Justicia y del Derecho.



Frente a la nueva terna hecha por Santos, la CS varió el sistema de votación, y Viviane Morales (VM) fue elegida FG con menos votos de los que con otro reglamento había obtenido Cabello. Santos también ternó para completar el periodo de VM y así lo comunicó a los integrantes. El elegido ‘logró’ que el CE variara su jurisprudencia y lo extendiera a 4 años. El país supo después con qué métodos.



Para evitar más cambios de jurisprudencia, en la nueva elección la CS debe decir desde un principio si lo hace bajo la tesis del periodo institucional o del personal.