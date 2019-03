Equilibrio de poderes

El título de esta columna es el mismo del proyecto de acto legislativo (AL) que con tanta pompa presentó el gobierno anterior al Congreso como sustituto de una propuesta integral que había dejado el Ministerio de Justicia, elaborada por una comisión de expertos que presidió el inolvidable profesor Bernardo Gaitán Mahecha, de quien la Universidad Javeriana acaba de descubrir un busto, obra del maestro Alejandro Hernández.

Se suponía que la iniciativa que sepultó el proyecto de reforma judicial estaba encaminada a regular el sistema de pesos y contrapesos entre los distintos poderes. Pero, excepto por la prohibición de reelegir al presidente, el AL –por descuido en el Congreso y por decisiones de la Corte Constitucional (CC)– quedó convertido en una especie de Blas de Lezo, pues ni siquiera ha empezado a funcionar la Comisión de Disciplina Judicial, y el sistema de impunidad política y judicial para los ‘aforados’ se mantiene. En cambio, basta ver en este diario (domingo 24) la nota que muestra el contraste en este tema entre nuestro país y otros de la región donde sí es posible acusar y aun procesar a presidentes y expresidentes por diversos delitos.



De otro lado, acaba de producirse un extraño revolcón en nuestro ámbito judicial y político. Hasta ahora, la CC nos tenía acostumbrados a que sus decisiones solo se anunciaban en comunicados de prensa y a que los fallos se divulgaban días, meses y hasta años después. Pero, en una rara forma de comunicarse con la opinión, a propósito del sonado caso de las objeciones presidenciales a la ley estatuaria de la JEP –que en su momento consideré políticamente inconvenientes–, una ‘tentativa’ de proyecto sugería que la CC, asumiendo una función consultiva que no tiene, resolviera que el Congreso no podía tramitar las tan mentadas objeciones por inconveniencia.



Hubo gran despliegue mediático radial y televisivo señalando que, por mayoría, cinco magistrados le daban un gancho al hígado al Presidente, obligándolo a sancionar la ley de inmediato. Si, al parecer, ese tinglado se armó por una filtración desde el interior del alto tribunal, es un hecho realmente penoso tratándose de la misión más importante que cumple el guardián de la Carta.



Hoy no se sabe si el tal ‘proyecto’ existió o no, pero sí del terremoto que causó. Una vez más hay que recordar al maestro Echandía cuando decía que los jueces solo hablan a través de sus sentencias. Si el ‘proyecto’ existió y los demás magistrados no lo acogieron luego de intensos debates, como es usual, hay que aplaudir que la CC no se haya salido de su cauce. Puesto que los jueces constitucionales no pueden dejarse enredar en debates político-electorales, si en algún momento hubo aquí –me resisto a creerlo– mentes calenturientas, estuvo muy bien que prevalecieran las cabezas frías.



El tema de fondo es sencillo, visto sin los reflectores mediáticos, así: en ejercicio de sus competencias, la CC revisa un proyecto de ley estatutaria y lo envía al Presidente para su sanción. En el mismo ámbito, el jefe del Estado –como una expresión más de nuestro acentuado presidencialismo– objeta algunos artículos. Más allá de si tiene o no razón, el primer magistrado lo podía hacer. Formuladas las objeciones por inconveniencia –asunto de naturaleza política–, es de competencia del Congreso, órgano político por excelencia, aceptarlas, o no, en ejercicio de su autonomía.



Siendo ministro de Justicia del anterior gobierno, objetamos por inconveniente una ley cuya constitucionalidad ya había revisado la CC y no hubo ningún alboroto.

Además, no se olvide que si en nuestra historia constitucional tenemos ejemplos en ambos sentidos, en esta ocasión lo único que no podía hacer la Corte era asumir el papel de órgano de consulta en un tema político. En consecuencia, volvió por sus fueros y no lo hizo. El debate político se debe hacer en el parlamento y, ahí sí, frente a la opinión. En otras palabras, necesitamos que cada loro esté en su estaca.



Lo que no podemos permitir es que se emborrache la policía.