¿Elecciones históricas?

Acerca de los comicios regionales del domingo se han reiterado expresiones muchas veces divulgadas en medios y, como siempre, con algo de falsedad y algo de verdad: “Histórico triunfo”, “derrota anunciada”, “aplastadas las maquinarias”, “desaparecieron los partidos”, “siguen las castas políticas”, “fallaron las encuestas”, “cambió el mapa político del país” y otras similares.

Se mantuvo la constante histórica de que la abstención es menor en los comicios regionales que en los de carácter nacional. Y es cierto que el bipartidismo tiene cada vez menos respaldo en elecciones, así como que los partidos tradicionales, si no se reinventan, están en vías de franca desaparición.



Ello es válido también para agrupaciones surgidas a su amparo, como Cambio Radical, inventado en 1998 por varios políticos ‘liberales’ para atravesársele a la candidatura presidencial de Serpa, según lo cuenta uno de sus protagonistas, Néstor Humberto Martínez, en el libro Las dos caras de la paz. O como ‘la U’, así llamado en alusión a la primera letra del apellido del expresidente Uribe, entonces con tantos amigos que luego se convirtieron en sus acérrimos enemigos.

La cantidad de ‘coaliciones’ –a menudo sin consistencia ideológica– hace que, incluso, muchos caciques tradicionales puedan, cómodamente, declararse vencedores. El hecho de que de 32 gobernaciones solo 7 tengan divisa partidista única en apariencia podría mostrar la desaparición de los partidos y el triunfo de nuevas agrupaciones políticas. Pero eso tampoco es tan cierto, pues muchos de los ‘nuevos’ están unidos a viejas estructuras políticas clientelistas.



Lo que sí parecerían indicar los resultados del domingo es que la política se ha ‘personalizado’. El reto para esos supuestos nuevos movimientos es mostrar vocación de permanencia. El ejemplo más claro en la historia reciente es el de las que se creyeron fuerzas dominantes en la Constituyente del 91 –el M-19, recién desmovilizado, y Salvación Nacional, de Álvaro Gómez–, pero no resistieron más de una elección. Hoy, el M-19 se mimetiza en otras agrupaciones, principalmente en el llamado partido Alianza Verde, una especie de continuación de la “Alianza M-19”.



Con razón se ha destacado como hecho político inédito –por todo lo que ella significa– la llegada de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá. Con matices, me hice la misma reflexión cuando Lucho Garzón, conocido dirigente sindical hecho a pulso, le ganó la alcaldía de Bogotá a Juan Lozano –extraordinario candidato y antes secretario privado de Luis Carlos Galán– en plena época de dominio uribista a nivel nacional. En cierto modo se dijo lo mismo sobre la llegada al Palacio Liévano de Samuel Moreno y de Gustavo Petro, exguerrillero del M-19.



Mientras que en Bogotá la altísima votación obtenida por Galán lo sitúa como indispensable actor político hacia el futuro, obsérvese que el fenómeno de Medellín se ha repetido con candidatos outsiders que derrotan maquinarias, como ocurrió con Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Federico Gutiérrez. Lo conseguido con el joven y brillante exviceministro Daniel Quintero es una especie de continuación del fenómeno en la meca del uribismo.



Ojalá que Alianza Verde se consolide como un verdadero partido, ya que cuenta con varias gobernaciones e importantes alcaldías. El país necesita reales partidos, y no simples ‘paraguas’ en los que se guarecen tradicionales caciques y hasta antiguos exministros, como pretendieron hacerlo –sin éxito– con Colombia Renaciente, un movimiento surgido de afrodescendientes.



A diferencia de lo ocurrido con el M-19, que recién desmovilizado alcanzó un tercio de la Constituyente, el partido surgido de los acuerdos de La Habana no logró representación de algún relieve. Hay que decir que tienen el grave problema del asesinato de más de un centenar de sus desmovilizados, y eso les dificulta su acción política.



Cabe esperar que los nuevos gobernadores y alcaldes –varios surgidos de coaliciones– terminen sus periodos y no resulten involucrados en actos que lleven a su destitución disciplinaria ni a afrontar procesos penales, como ha ocurrido con muchos de los elegidos en el 2015.