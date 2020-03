El holocausto y la crisis judicial

Recientes publicaciones han recordado los 40 años de un hecho que conmovió al país: la toma terrorista de la embajada dominicana por el entonces grupo guerrillero M-19, pretendiendo la liberación de los presos políticos y un rescate de 50 millones de dólares para liberar a los rehenes, entre ellos varios embajadores como los de México, Estados Unidos y el nuncio apostólico.

Uno de los negociadores fue Ramiro Zambrano, académico y diplomático, autor de un libro con excelente prólogo del periodista y político Alberto Casas Santamaría, en el que también se cuenta lo ocurrido durante los 56 días de la toma. Hubo rumores de encendidos romances entre guerrilleros y rehenes. Ha habido descripciones sobre el proceso de negociación entre los voceros del Gobierno y la ‘Chiqui’, guerrillera muerta luego en combate.



Tras el asalto al Cantón Norte con el robo de 5.000 armas por el M-19, el gobierno Turbay había reaccionado duramente contra el grupo subversivo y, bajo la modalidad de los consejos verbales de guerra, tenía en prisión a centenares de sus miembros. Se cuestionaba al Gobierno por el llamado ‘Estatuto de seguridad’ y por denuncias sobre torturas a prisioneros, sin faltar quejas de desmedida influencia militar en el Gobierno.



En actitud enaltecedora ante la historia, Turbay le dio un manejo impecable a la toma, desoyó las exigencias de los insurgentes y salvó la vida de los rehenes y la de los propios asaltantes mediante diálogo y persuasión, sin quebrantar el Estado de derecho. Los guerrilleros, escoltados por Ejército y Policía, salieron rumbo a Cuba con los rehenes. No se liberó ni un preso, y solo se les entregaron 5 millones de dólares no del erario, sino de recaudos particulares.



Cinco años después se repitió el hecho con los mismos protagonistas: estúpidamente, el M-19 se tomó la Corte Suprema (CS) –matando a los guardas privados, restantes del aún no explicado retiro de la vigilancia oficial– y haciendo exigencias de imposible aceptación como que el Presidente respondiera en juicio ante esa CS por lo que ellos consideraban incumplimientos del gobierno Betancur de los acuerdos de paz de la Uribe.



Esta vez los rehenes no eran diplomáticos, sino los jueces. El Gobierno y el establecimiento no dieron respiro para dialogar ni negociar, y así devino la violenta retoma del Palacio, de consecuencias terribles como un centenar de muertos, incluidos la mitad de los magistrados de la CS. La pregunta es: ¿por qué se pudo negociar, ante hechos iguales, en la toma de la embajada, pero no en el Palacio estando los magistrados adentro? La respuesta puede estar en el libro de Germán Castro Caycedo Palacio sin máscara.



Pero el establecimiento sí volvió a negociar cuando el mismo grupo terrorista secuestró a Álvaro Gómez, logrando, afortunadamente, su liberación. Y hace justamente 30 años, la misma sociedad y el Estado que adujo no poder negociar con el terrorismo en el Palacio no solo negociaron, sino que amnistiaron al M-19. Además, en la Constituyente, en acto de reconciliación, compartieron presidencia el secuestrado y su antiguo secuestrador. ¡Contradicciones de nuestra historia!



En el plano judicial, el país aún no se repone de la tragedia. Esa CS de 1985 –integrada por magistrados sin tacha, de gran solvencia moral y jurídica– afrontó la arremetida narcoterrorista, negándose a tumbar el tratado de extradición. Quienes los sucedieron, al año cedieron a la presión de los narcos: divididos por mitad, ¡decidió un conjuez!

Después ha habido brillantes y valientes togados. Pero, en general, y por particulares condiciones institucionales, la CS entró en periodo de inocultable desprestigio ante la opinión, ocasionado en especial por factores como las absurdas funciones electorales que le dio la carta del 91 y aún la tienen andando el tortuoso camino del clientelismo.



Es muy diciente el último episodio, cuando, como en 2010, por rencillas internas originadas en apetencias burocráticas, dejó acumular la provisión de sus sillas vacantes hasta resolverla súbitamente en bloque, tras cambiar el reglamento interno en una endeble posición jurídica de la que, más allá del mérito de algunos de los elegidos, se ocupará el Consejo de Estado.



Siguen las consecuencias del holocausto.



Alfonso Gómez Méndez