El bicentenario y la historia

Mediante ley, hace varios años, el Congreso de la República ‘restableció’ la cátedra de historia en los establecimientos de formación media del país. Pero, como suele ocurrir, aún no se ha reglamentado plenamente ni puesto en ejecución de manera integral. Buena parte de la superficialidad de los análisis y de las posiciones de los personajes públicos con incidencia en los asuntos de Colombia se debe a que todavía carecemos de lo que suele llamarse el ‘sentido de la historia’.

Las nuevas generaciones creen que todo nació ayer y que no hay concatenación entre lo que hoy pasa y lo que sucedió en el pasado. Es muy diciente que la juventud tenga mucha más información sobre reconocidos delincuentes, en particular vinculados al narcotráfico, que sobre quienes los combatieron, desde la Policía, el Ejército, la Rama Judicial y un respetable sector de la clase política, entre los que se encuentran en primera línea Luis Carlos Galán, Enrique Low Murtra, Rodrigo Lara y otros. En verdad, no podemos construir nación si continuamos con esta torpe actitud de ignorar, desestimar o tergiversar nuestra historia.



En la dirección correcta, con ocasión de aquella efemérides, a finales de 2019 se editó el libro 'Bicentenario de la independencia, 1810-1830 y la fundación de la República', extraordinaria obra bellamente presentada, fruto del trabajo, entre otros, de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el Banco de la República y la revista Credencial Historia –dirigida por María Isabel Rueda–, órgano de permanente contribución al conocimiento de lo nuestro.



El libro contiene sesudos análisis sobre los más diversos tópicos de la independencia y los primeros años del devenir republicano, escritos por consagrados historiadores de reconocida trayectoria y otros jóvenes integrantes de esta nueva galería de conocedores y analistas de nuestra historia que hoy ofrecen novedosas visiones del acontecer nacional.



Con seguridad, este libro se convertirá en texto de obligada consulta para quienes quieran entender cabalmente los complejos fenómenos asociados a nuestra independencia del Imperio español, y a la forma como se construyeron estos primeros años de una nación soberana.



Estamos ante la afortunada irrupción de una nueva generación de historiadores con sólida formación académica en Colombia y el exterior. Entre ellos, y en cierta forma asociado a esta publicación, no puedo dejar de recordar a Pedro Arciniegas Rueda –académicamente asociado Raisbeck– (q. e. p. d.), aficionado a la historia casi desde niño, con gran disciplina para el estudio de la universal y colombiana y quien a los 31 años dejó una profunda huella intelectual en periódicos y revistas –'El Nuevo Siglo', 'Semana' o' Credencial'– de más de cien documentados artículos sobre el bicentenario de la independencia, a cuya atenta lectura nunca fui ajeno.



El editor general de esta obra fue justamente uno de sus amigos de esa nueva ‘cosecha’ de historiadores, Daniel Raisbeck. No es fácil pensar que una persona así de joven pueda tener tan sólida formación, que sea en materias históricas una especie de ratón de biblioteca y que, además, haya pasado por los mejores centros de estudio tanto en Europa como en Estados Unidos. Ojalá algunos de los historiados ‘mayores’ llevaran en sus alforjas tantos títulos, estudios y publicaciones como él.



La aguda pluma de Santiago Montenegro en 'El Espectador' se encargó de desvirtuar algunas de las injustas críticas de otro reputado intelectual y columnista del mismo diario, atribuyéndole, por ejemplo, militancias políticas que nunca tuvo. Él mismo ha elaborado un alegato que hace recordar las épocas en que intelectuales de quilates se batían con serios argumentos en defensa de sus posiciones.



Así que para conmemorar el bicentenario de la independencia valió la pena este gran esfuerzo editorial que reunió a auténticos historiadores, con seguridad un aporte importante para el conocimiento de nuestra historia. El joven historiador Raisbeck merece un reconocimiento nacional que lo estimule para seguir profundizando en el conocimiento y la divulgación del verdadero acontecer patrio.



Alfonso Gómez Méndez