¿Debate farisaico?

Otra vez estamos frente a uno de esos debates farisaicos sobre si los congresistas aprueban o no un proyecto de ley para bajarse el sueldo. Una breve historia sobre el tema puede ilustrar a los jóvenes –y no tan jóvenes– de hoy.



Durante mucho tiempo los parlamentarios recibían una remuneración, conocida como ‘dietas’, por asistencia a las sesiones. Cuando se iba a presentar un proyecto para aumentarlas, causa siempre impopular, los congresistas que de dientes para afuera no querían aparecer beneficiándose a sí mismos se inventaron los conocidos micos, que consistían en utilizar cualquier proyecto para ‘colar’ el aumento de dietas. Generalmente rifaban a quien le correspondía darse la pela ante la opinión. Para evitar esa “jugadita” se reformó la Constitución, estableciendo que todo proyecto debe referirse a una misma materia.

Carlos Lleras Restrepo, gran estadista, para organizar las finanzas públicas, le quitó al Congreso la iniciativa en materia del gasto, lo que generó un gran debate que estuvo a punto de hundir la que fuera la gran reforma constitucional de 1968. Como contrapartida, se les dieron dos ‘contentillos’ a los congresistas: las llamadas partidas de fomento regional –que en buena parte impulsan a los parlamentarios y constituyen el germen de los auxilios– y el sueldo anual permanente, que en la práctica les subía los ingresos, pues ya no ganaban por sesiones sino durante todo el año.

En la Constitución del 91, en controvertida decisión que implicó el retiro del constituyente Misael Pastrana, se revocó el mandato de los congresistas que habían sido elegidos por cuatro años en marzo de 1990, por cierto, en la misma fecha en que se ‘votó’ la séptima papeleta, que nunca se escrutó.

El curtido político cordobés Edmundo López Gómez asumió la defensa de los fueros del Congreso, pues, en su sentir, una constituyente elegida por escasos tres millones de votantes no podía revocarle el mandato a un Congreso elegido por más de ocho millones de ciudadanos. El argumento que se esgrimió fue el de que los ocho millones de votos del 90 eran clientelistas y los tres millones de los constituyentes eran de opinión. Esto, a pesar de que fueron elegidos expresidentes como Pastrana, excandidatos como Álvaro Gómez, exministros como Navarro, Serpa y varios más, exgobernadores, exalcaldes y aun antiguos congresistas.

Los propios constituyentes, para que los parlamentarios asimilaran el golpe de la revocatoria, los liberaron hacia el futuro de la incomodidad de presentar proyectos aumentándose el sueldo. El incremento quedó anual, automático y atado al promedio ponderado de los cambios en la remuneración de los servidores de la administración central (art. 187 C. P.). Desde entonces, los presidentes no tienen alternativa distinta a firmar los decretos de aumento por mandato constitucional.

Esos sueldos evidentemente altos –superiores a cuarenta millones de pesos– en un país donde más de doce millones de personas viven con el salario mínimo de $ 1’160.000, están unidos al de los más de cien magistrados y docenas de altos funcionarios del Estado. Si hay un culpable de la situación actual que ahora de manera farisaica –a mi juicio– se critica, es la Constitución del 91.

De otro lado, son muchos los directivos de empresas públicas que tienen sueldos iguales y en algunos casos superiores al de los congresistas. Evidentemente, lo que no puede haber es una inequidad en los sueldos, lo que se resolvería con una ley general de salarios para reducir las distancias.

Los congresistas no son corruptos por los altos sueldos. Es más, a quienes lo son lo que menos les importa es el salario. Por ejemplo, ¿le hubiera angustiado al senador Castaño –cuyo entramado de corrupción política no se ha destapado del todo– una reducción de su salario?

Es mejor exigirles que hagan control político, que no reciban entidades a cambio de votos para hacer de las suyas, que no hagan parte del ‘partido de los contratistas’, que no practiquen el nepotismo, que honren la separación de poderes. Y, lo más importante, que puedan superar la prueba ácida del enriquecimiento ilícito a través de una simple comparación entre ingresos y gastos. Lo demás, como dicen ahora los jóvenes, es pura carreta.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

