De La Rochela a Tierralta

Dos episodios recientes asociados al orden público, la violación de los derechos humanos y el justificado cuestionamiento a miembros del Ejército, nos retrotraen a épocas que creíamos superadas por hechos similares ocurridos en los años ochenta.



El primero es la dura carta que le enviaron al presidente Petro el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello. Le piden que, en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, garantice la integridad de los servidores judiciales y disciplinarios –dirigidos estos últimos por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento–, que con la Defensoría del Pueblo adelantan las investigaciones por los terribles hechos de hostigamiento, amenazas y abusos de integrantes del Ejército contra la población civil en Boca de Manso en Tierralta, Córdoba.

El helicóptero en el que se desplazaba al lugar de los hechos la comisión judicial fue atacado desde tierra y obligado a aterrizar en otro sitio. Los ocupantes se salvaron de milagro, gracias a la pericia de la tripulación. Aún no se sabe quiénes fueron los agresores o quiénes son los interesados en que este gravísimo hecho quede en la impunidad, hostilizando a los investigadores.

Si, como se dice, fue el clan del Golfo, se estaría demostrando una vez más que el Estado perdió el control del territorio en una zona donde opera una brigada del Ejército Nacional. Otras hipótesis pueden ser más asustadoras…

Esta gravísima situación nos devuelve la película a la masacre de La Rochela, en 1989. Una comisión de jueces de instrucción –dirigidos por Carlos Eduardo Lozano, valiente director nacional que iba a investigar el asesinato de unos comerciantes por parte de los entonces incipientes grupos de autodefensa– con la complicidad militar, fue atacada inmisericordemente y allí murieron jueces y funcionarios judiciales, entre ellos el padre de Virgilio Hernández, posteriormente director nacional de Derechos Humanos durante mi administración como fiscal, en donde trabajó de la mano de eficientes y comprometidos investigadores como la fiscal Amelia Pérez, incluida ahora en la terna para la Fiscalía.

Políticos y militares fueron investigados por esa masacre. Años después, como ministro de Justicia, presidí el acto de perdón a las víctimas que se le ordenó al Estado. Allí estuvieron algunos de los hijos de estos sacrificados servidores de la rama.

El otro hecho, atado a la misma situación, es el de los militares que se disfrazaron de guerrilleros para atacar a inermes ciudadanos, incluida una aguerrida madre con un bebé en sus brazos. Al parecer, ahora se invirtieron los papeles. Como lo arrojaron algunas investigaciones en Justicia y Paz y se ha corroborado en lo que comienza a conocerse en las audiencias de la JEP, en la macabra alianza entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública desviados de su misión constitucional, en ocasiones fueron los ‘paras’ quienes participaron en masacres con uniformes militares. ¡Terrible y criminal paradoja!

Ojalá esta vez pueda hacerse la investigación a fondo para establecer si se trata de un curioso caso aislado o, como lo sugiere un testigo en la revista Cambio, una situación que viene de atrás. A nuestras Fuerzas Armadas les hizo mucho daño la tendencia a ocultar las fallas y delitos con el argumento de que se afectaba el honor militar o que con ello se le hacía el juego a la subversión.

La directiva del comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, podría ir en la dirección correcta. La única batalla que no puede perder nuestra Fuerza Pública es la de la legitimidad. Pueda ser que lleguemos al fondo del problema y no minimicemos su gravedad como ha ocurrido en el pasado.

No puedo dejar de recordar que cuando como procurador general en 1990 tuve que tomar decisiones contra militares por los abusos cometidos durante la llamada ‘retoma’ del Palacio de Justicia, como consecuencia de la acción terrorista del M19 en 1985, sectores políticos y militares presionaron mi salida de la entidad. Por gestión del presidente Barco, para salvar mi vida, me convertí en embajador no de carrera sino a la carrera.

Afortunadamente los tiempos han cambiado y la cúpula militar de hoy está empeñada en defender plenamente la legitimidad de la Fuerza Pública.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

