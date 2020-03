Coronavirus, diplomacia y política

En 1932, cuando en el gobierno liberal de Olaya Herrera se produjeron el ataque peruano a Leticia y la subsiguiente declaratoria de guerra entre los dos países, dos hechos importantes quedaron registrados para nuestra historia: Laureano Gómez iniciaba su intensa oposición al régimen liberal recién instaurado, y frente a la situación presentada por la invasión extranjera decretó tregua a la oposición al régimen y acuñó la frase que hizo carrera: “Paz en el interior y guerra en las fronteras”. El otro fue la actitud del dirigente liberal Alfonso López Pumarejo, quien, aprovechando su amistad con el presidente peruano Sánchez Cerro, que inicialmente había sido dictador, viajó en secreto a Lima y comenzó las conversaciones, finalizadas con el armisticio que puso término al conflicto.

Hoy es claro que si bien nosotros no estamos en guerra abierta con Venezuela, el actual gobierno hizo de la oposición al régimen dictatorial de Maduro el eje central de su política exterior en la región. Eso lo llevó a romper toda clase de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, no con Venezuela como nación ni con los ‘hermanos’ venezolanos, sino con un sistema que desconoce las libertades públicas y la separación de poderes.



A mi juicio, fue un error no dejar abierta una puerta de diálogo –sin necesidad de reconocer un gobierno ilegítimo– para tramitar asuntos comerciales o de vecindad con un país con el cual tenemos una frontera ‘porosa’ de más de 2.000 kilómetros.

Ante la pandemia del coronavirus –y aun cuando el presidente Duque anunció un diálogo con las autoridades de salud venezolanas a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)–, debería pensarse en la urgencia de abrir siquiera un canal de comunicación entre las autoridades sanitarias de los dos países, a fin de controlar la emergencia e impedir la extensión de sus efectos.



Un mal manejo de lo que logre hacerse en las fronteras –en especial en esta– puede resultar demoledor para la tremenda amenaza que enfrentamos. Tomando la citada idea que a nivel interno planteó aquí ese líder conservador, ¿por qué no auscultar una especie de ‘tregua’ en la confrontación con Maduro, mientras salimos de esta seria encrucijada, de alto riesgo para la integridad y aun la vida de millones de compatriotas? Si hasta en las guerras más encarnizadas se conceden treguas por razones humanitarias, ¿por qué no hacerlo nosotros sin darle respiro a la dictadura de Maduro, máxime si tenemos el antecedente de que, aun en el fragor de la guerra de independencia, Bolívar firmó una con el invasor Pablo Morillo, justamente para tratar enfermos e intercambiar prisioneros?



También por el coronavirus se está planteando una especie de ‘tregua político-legislativa’ que permitiría aplazar el comienzo de las sesiones del Congreso. Es cierto que en las fechas que la Constitución Política (CP) señala, el Congreso debe abrir sus sesiones incluso por fuera del recinto habitual si así lo ameritan situaciones de orden público. Pero ante situaciones excepcionales se imponen idénticas medidas.



En los años 40, cuando solo existía el estado de sitio por razones de orden público, el maestro Darío Echandía, como ministro de López Pumarejo, ideó la teoría del “orden público económico” a fin de establecer el control de precios para frenar la especulación y acaparamiento reinantes. Es verdad que el funcionamiento del Congreso no está hoy amenazado, como en otras épocas, por factores violentos. Pero podría estarlo por el coronavirus. Bien podría, con base en el artículo 215 de la CP, decretarse –por un hecho imprevisto, como una pandemia– la emergencia social. Algunos sugieren el funcionamiento virtual del Parlamento, lo que no permitiría los necesarios debates políticos. Esperemos que muy pronto, el coronavirus nos permita recobrar la normalidad en todos los órdenes.



‘Santander’, de Pilar Moreno de Ángel

​

Para el mejor estudio de nuestra historia, la editorial Crítica ha vuelto a publicar la excelente y documentada biografía Santander, obra de la gran historiadora doña Pilar Moreno de Ángel (q. e. p. d.). Buena lectura para estos días de cuarentena debido al

coronavirus.



Alfonso Gómez Méndez