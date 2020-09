La Policía y la protesta social

Era predecible e inevitable que –como en EE.UU. con George Floyd– las imágenes sobre el atroz crimen de miembros de la Policía contra Javier Ordóñez, de 46 años y próximo abogado de la Gran Colombia, generaran, además de la natural indignación, reacciones populares con desarrollos violentos para los que las autoridades no estaban preparadas y que dejan muchas lecciones y reflexiones.

De tiempo atrás, el país ha sido testigo de abusos, a veces fatales, contra personas desarmadas que protestan o desconocen normativas, por ejemplo sobre el ‘encerramiento’ a causa del coronavirus. A veces, una chispa prende la hoguera de situaciones sociales represadas, como el Bogotazo.



Las reacciones se vuelven incontrolables, con espontánea expresión de la gente y por distintas razones, a menudo políticas y electorales, para aprovecharse de la situación. Aquí caben tanto quienes en medio de la protesta agitan la violencia como quienes por razones electorales quieren sacar partido, ya sea de una catástrofe como la pandemia o de una desgracia como la muerte violenta de jóvenes en las calles, la destrucción de los CAI o la quema de buses de TransMilenio.



No se debe caer en el facilismo de atribuir esos hechos –como casi siempre ocurre– a infiltrados de la guerrilla, sin pruebas. Ojalá ahora sí tengamos una pronta y rigurosa investigación sobre la muerte de Ordóñez y de las más de 10 originadas en la protesta. Y que, como a la violencia, podamos derrotar el oportunismo político. La Policía –institución que aprecio por lazos tejidos hace largos años– ha enviado ya el caso a la justicia ordinaria.



Hay una curiosidad sobre el fuero militar para los policías: antes de la Constitución del 91, la Sala Penal de la Corte, con salvamentos de voto de los magistrados Reyes Echandía (q. e. p. d.) y Gómez Velásquez, estableció que por ser un cuerpo civil, la Policía no debía tener fuero militar. Qué ironía: la Constituyente, con participación del exguerrillero Antonio Navarro, restableció ese fuero que hoy se vuelve a discutir.



Claro que no deben tomarse decisiones apresuradas al calor de estos dolorosos acontecimientos. Pero voces respetables de nuevo suscitan la discusión sobre la delimitación de funciones entre la Policía y las Fuerzas Militares. Estas relaciones se distorsionaron, primero por la violencia liberal-conservadora y luego por el conflicto armado. Llegamos incluso a crear, en sí misma, una contradicción conceptual como la ‘policía militar’ y la ‘policía contraguerrilla’. Quien compare las cifras de muertes de la Fuerza Pública con las del conflicto armado encontrará que murieron más policías que militares, producto de esa distorsión.



La Policía, por definición constitucional, es un cuerpo civil armado, encargado de preservar la seguridad y convivencia ciudadanas. Por eso hay policía de infancia, escolar –como la conocí de niño en el Tolima– de bosques, de parques, de protección de la mujer, de tránsito y de seguridad ciudadana.



Hasta antes de la Violencia, la Policía dependía del Ministerio de Gobierno y muchos civiles fueron sus directores. Haberla utilizado en las controversias políticas –como la temida ‘policía chulavita’– hizo que se integrara al entonces Ministerio de Guerra y que durante la época de Rojas Pinilla se nombrara a un militar como director.



Por la persistencia del conflicto armado se dijo que no se podía dar ese paso. Pero no podemos seguir con el fantasma de la ‘policía chulavita’ para que a mediano plazo no logremos replantear las funciones militares y policiales y adscribir la Policía a un gran ministerio de la Seguridad Ciudadana que comprenda el del Interior.



También habría que definir la ambigua prescripción constitucional de que los alcaldes son los jefes de policía en su municipio, pero esta jerárquicamente depende del Gobierno. Y precisar cómo son esas relaciones, porque la indefinición genera que ciertos alcaldes consideren propios los triunfos policiales, pero los fracasos se los endilguen al Presidente.



Ante la tragedia no pueden repetirse las mismas fórmulas mil veces ensayadas y mil fracasadas. Y hacia el futuro, sí, investigaciones rápidas, eficaces medidas de control y responsabilidades políticas.



Alfonso Gómez Méndez