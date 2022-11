Saramago, cien años

Fue hace cien años, o ayer. La memoria no tiene edad. Es, quizás, la magia de la literatura, que nos convoca al presente, a estar vivos con la palabra.



José Saramago se presentó en el Jorge Eliécer Gaitán, y me parecía asistir a una de las manifestaciones del prócer inmolado. No cabía un lector más en el teatro bogotano. Afuera, una multitud que no pudo entrar casi tumba las puertas. Él permaneció tranquilo, porque sabía de las borrascas sociales y del corazón.

Recuerdo a un ser humano lúcido, entero de paz, aquel escritor que comenzó trabajando en un taller de mecánica; lo percibí como un humanista del comunismo, comprometido con los desvalidos de la tierra, pero no titubeó en condenar a Cuba por su ausencia de libertad individual y a las Farc por el oprobio del secuestro y la extorsión. No olvido su Evangelio según Jesucristo, que desmitificó el entramado del poder religioso del catolicismo. Su ética política no iba en contravía de su ficción creativa, la complementaba.

Ahora que se conmemoran cien años de su nacimiento, Pilar del Río, su compañera durante más de veinte años, publica La intuición de la isla. La isla es Lanzarote, en Canarias, y marcó un hito en su relación. Transcurría 1992, y su Evangelio fue vetado por el gobierno de Cavaco Silva, sirviendo de altavoz a la Iglesia católica portuguesa. Desilusionado, Saramago abandona su terruño como en su novela La balsa de piedra, cuando la península ibérica se desprende de Europa para internarse en otros mares libres de culpa y él zarpa a Lanzarote, donde vivirá hasta su muerte.

Es un libro nostálgico, de efímeras tristezas y felicidades, que forman todo canon humano. Sabemos que su libro más traducido fue Ensayo sobre la ceguera y cómo empezaba a escribir sus novelas siempre con una pregunta: y ¿qué pasaría si la humanidad empezara a quedarse ciega? ¿Si Jesucristo no fuera Dios? La dialéctica era su herramienta sustancial.

Pilar, con delicadeza y cariño, narra el suceso del Nobel, los encuentros de José en Lanzarote con Sábato, Bertolucci y María Kodama, a la cual le pide que hable de su amor con Borges. Una visita entrañable fue la del presidente Mário Soares, que le ratificó que la Revolución de Abril no había sido en vano.

Saramago sigue vivo para sus lectores, y en Memorial del convento encontramos su epitafio: “No subió a las estrellas porque pertenecía a la tierra”.

ALFONSO CARVAJAL

