¡País, serenidad!

Leyendo Una vida, muchas vidas, de Gustavo Petro, se percibe que desde Jorge Eliécer Gaitán no ha existido un personaje en nuestra historia política que haya ejercido una oposición democrática tan vehemente al establecimiento. Un ser hecho a pulso, que ascendió peldaño a peldaño en un país con exceso de privilegios para una minoría, enconos raciales y amilanado por distintas violencias, un ‘sobreviviente’ como la mayoría de los colombianos.



(También le puede interesar: ‘Entre la sangre y la palabra’)

Nos recuerda su adolescencia en Zipaquirá, su carrera de economía en el Externado, su idealismo revolucionario y su paso por el M-19, un defensor de la Constitución del 91 y sus lagunas, su actividad en el Congreso (considerado el mejor senador durante el gobierno de Uribe), su polémica alcaldía, amenazada desde antes de posesionarse, que defendió valientemente a punta de discursos desde el balcón del Palacio Liévano y salió airoso; su sorprendente ascenso en las elecciones pasadas.



Ahora, en medio de esta campaña atípica de rumores, miedos y rencores de lado y lado, se minimiza el triunfo inédito del Pacto Histórico en el Congreso; sin duda, un efecto del proceso de paz y el estallido social del 2021, que significa que gran parte del electorado exige un cambio real, pues ya el Frente Nacional y sus variadas deformaciones zozobraron sin remedio.



He leído a varios intelectuales del centro quo restregar el miedo a Petro, a su egolatría, pero olvidan el pánico social en que vivimos: por clasismo o porque se sienten incómodos por sus intereses personales. Petrofobia ha llamado María Jimena Duzán a esta cruzada, donde priman la irracionalidad y la falta de argumentos. Petro es brillante y corajudo, un hombre estudioso y con una visión moderna del mundo. Alejandro Gaviria dijo una verdad: “Estamos sentados en un volcán, y Petro sería el ideal para una transición pacífica hacia otro rumbo, pues más de lo mismo sería un paso al vacío institucional”.



Sé que como ser humano no es perfecto, pero votaré por él no por miedo ni contra nadie, lo hago por convicción; votaré también por Francia Márquez, una mujer que representa al país verdadero, sus luchas, sus sueños y derrotas. Soy un militante de la vida y la palabra. Más allá de la histeria colectiva que vivimos por estos días, creo que podemos convivir en un país más sabroso para la mayoría de los colombianos y sereno en sus decisiones.

ALFONSO CARVAJAL

(Lea todas las columnas de Alfonso Carvajal en EL TIEMPO, aquí)