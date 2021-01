Nosotros y el Palacio

Cuando se habla del holocausto del Palacio de Justicia, se piensa, por omisión o pereza, en un conflicto entre la guerrilla y el Ejército, como si el país no hubiera sido una víctima perentoria del doloroso hecho. Nuestra memoria de agua fluye hacia ningún lado, a vivir en la mentira indeseable. Un tríptico sobre la infamia de ese noviembre negro se puede leer en ‘El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana’, un reportaje narrativo sobre qué sucedió de Ana Carrington; ‘Vivir sin los otros’, de Fernando González Santos, un documento sobre la suerte de los desaparecidos, y ahora ‘Mi vida y el Palacio’, de Helena Urán Bidegain, hija de Carlos Horacio Urán, que trabajaba como magistrado auxiliar del Consejo de Estado.

Helena era una niña cuando decidió, con su hermana Anahí, no asistir al entierro de su padre, porque todo aquello era una realidad inconcebible. Helena crece con “una vida atribulada” en su interior. Muchas brumas que con el tiempo irá tejiendo como una Penélope nuestra historia reciente.



Estados Unidos, Bélgica, el País Vasco, Madrid harán parte de su diáspora, pero en Hamburgo entenderá América Latina, desde la experiencia de chilenos y argentinos exiliados. Estudia ciencia política con énfasis en Latinoamérica; entonces va en búsqueda de quién era ella, como víctima e investigadora, y leemos un intenso y sensible relato donde todos hacemos parte del ignominioso retrato. Fantasmas, ogros adquieren vida y muerte; confirma a través de un video periodístico la cruel realidad colombiana: ve a su papá conducido por los militares a la Casa del Florero, luego aparece muerto de un tiro de gracia; comprendió la locura y estupidez del M-19 y la reprimenda brutal de un ejército que actuó a sus anchas durante 48 horas; sin sentimentalismos arma el rompecabezas, reseña la valentía de la fiscal Ángela María Buitrago, que ahonda la responsabilidad de algunos generales y es destituida. “La impunidad jurídica y política es lo que ha perpetuado la violencia en el país”, afirma.



En sus hallazgos intuye que su padre fue asesinado por sus ideas, pues había escrito sobre la necesidad de reformar las Fuerzas Militares, su legado y pecado “en un entorno corrupto y hegemónico”. No hay odio ni venganza en el libro de Helena, hay una lección de memoria histórica para ayudar a sanar la psiquis enferma de Colombia.



ALFONSO CARVAJAL