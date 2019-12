A Olga Tokarczuk (premio nobel 2019), en su novela 'Los errantes' le molesta la quietud, le parece espesa y visible; allí fragua su intención de que el movimiento es la esencia de la vida y la literatura. La escritora polaca en este relato profundiza la línea de W. G. Sebald, el autor de Austerlitz, donde el viaje, la fugacidad, es el motor de la creación: “Ocupadas en sí mismas, las aguas no reparaban en mí, aguas viajeras, cambiantes, en las que jamás se podría entrar dos veces, como lo supe más tarde”. El paisaje soy yo.

Los errantes es una novela de estructuras, pues a su voz autobiográfica agrega otras voces (narradores omniscientes) que recorren el camino viajado, e involucra otras temáticas inherentes al espacio novelesco. Son fragmentos que tratan de organizar el caos del mundo. Conocemos del doctor Blau, experto en conservación de cuerpos, fotógrafo de jóvenes, de caderas estrechas, del color de arcilla de unos labios, de vaginas “bellas como orquídeas que atraen insectos con su forma y color”. Quien solo trata de captar un mundo donde lo sagrado no se destruya con ligereza. O, en voz de Menchu, una Scherezada moderna y casual, recorremos el harén del palacio del sultán, su diminuto reino, un laberinto de tapetes color nácar, fuentes de agua y patios interiores con “su complicada jerarquía de cubículos para las concubinas, las menos deseadas se elevan hacia lo alto, como si sus cuerpos olvidados experimentaran un misterioso proceso de angelización... no tardarán sus almas en volar a los cielos, y sus cuerpos, antaño seductores, quedarán secos como el jengibre”.



O Ánnushka, que en una iglesia tiene una epifanía, al ver en una pintura la representación de un Dios débil y extraviado que seguramente no salvará a nadie. Es el rostro de Cristo, un hombre ahogado bajo su propio dolor.



Olga Tokarczuk considera la novela un trabajo arduo, cada vez más difícil de ejecutar, “una de las peores formas de autoempleo”. Un encierro en sí mismo y en una celda individual. Más que plumas o máscaras, el escritor viste con la bata del carnicero y porta un cuchillo para destajar el lenguaje. El escritor permanece “en un sótano donde solo ve los pies de los transeúntes y oye sus taconazos”. La tierra es un ser palpitante, y las palabras dan vida, movimiento, a lo estático que “está condenado a desmoronarse”.

ALFONSO CARVAJAL