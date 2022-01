‘Las extraterrestres’ (Cajón de Sastre), de Juliana Borrero, es su primera hija mutante, una novela de resistencia. Brama contra el patriarcado y sus costuras aberrantes. Estamos en el fin del mundo –anuncia el libro–, también de la literatura, y hay que reinventarla(o)s. El camino es destruir todo, para comenzar de cero. Un reto que desde la ficción intenta desmoronar el régimen hombruno. O marchamos a la par, o váyanse para la m... la última letra es mía.

Es la premisa de Uliza, aquella que prendió fuego a su familia y a su casa: la ungida de una vasta comunidad de féminas, pues “la musa es rebelde y no le gusta terminar las historias”. En un panfleto lírico fustiga el machismo inquisidor, Uliza es ella y el mundo es él. “Ella es una bomba de tiempo, él un chorro de babas”. Desarticular el tramado convencional la convierte en “una perra sin amo”, una agnóstica.



La Borrero es alfarera con el lenguaje, pero se sacia del lugar común a propósito, para entendernos mejor. Es un relato fragmentado, de capítulos cortos, de poemas; además, utiliza cuadros comparativos que le dan aire a la estructura. Aunque la fémina es rabiosa, encarna una abultada ironía que da vuelo al recorrido. Su fuente es una herida histórica que pecha al patriarcado, lo difumina: es una burla de sí misma y de los géneros en cuestión. A veces, el sentido enumerativo vuelve el texto reiterativo, como de serpentinas al viento, pero eso no mengua la fuerza narrativa de su conjunto y su arrebatado fulgor.



La literatura es el fluir crítico del universo en todas sus direcciones. Uliza está metida dentro del texto, y su intención es vociferar fuera de la página. El Estado la persigue y la cuidan sus amigas, sus parceras. Le dice a la madre que danzó con los diablos en medio del fuego y es otra. La autocrítica no falta: hay mujeres demasiado Bovary, demasiado bobas, demasiado diligentes. Uliza anda en chanclas rosadas para mantener la dignidad popular. Las mujeres en esta época apocalíptica brillan por su demencia. ¿Y los hombres? Siguen igual.



La Borrero es traductora de Poe, Kipling y Dylan Thomas; ha escrito cuentos y ensayos, ha experimentado con las dimensiones corporales y performativas del espacio literario. ‘Las extraterrestres’ es una voz fresca que expresa un feminismo más lúdico, menos tenso. Se va sin decir adiós. La guerra continúa y el mundo también es de nosotras.



ALFONSO CARVAJAL



