La dignidad del fútbol femenino

La alegría, la solidaridad, la diversidad étnica, la fiereza, la dulzura técnica, el sufrimiento y una lucha titánica hasta el límite enamoran a cualquiera. Las selecciones nacionales de mujeres han roto paradigmas: primero quedaron subcampeonas mundiales sub-17 y luego nos deslumbraron con su talento y coraje en el pasado Mundial de mayores. Después del partido contra Alemania, con los golazos de Linda Caicedo y la estrella de Copacabana, Camila Vanegas, voló a mi mente el fracaso de los varones en la pasada eliminatoria; si hubiera corrido por sus venas un 41 %, y no exagero, de amor patrio que sí exhibieron las mujeres en Australia y Nueva Zelanda, seguramente habríamos clasificado al Mundial de Catar.



Mujeres vilipendiadas, con un campeonato local de seis meses, mujeres vetadas por cantar verdades. Campeonas de una Copa Libertadores, en casi un lustro de competencia, es un triunfo rotundo. Sus salarios están lejos de las chequeras de sus pares varones, pero eso no importa, las enaltece más. No las veo victimizadas como expresó algún comentarista, por el contrario, exigir derechos es un acto de dignidad. Otro comentarista, faltando 20 minutos del partido contra Inglaterra, empacó maletas y les agradeció “su pundonor y su origen humilde”, mientras ellas en la cancha darían todo de sí hasta el final. Un acto de conmiseración baldío, pues estas féminas quieren la gloria, no golpecitos en la espalda. No fueron inferiores a Inglaterra: la pintura de Leicy Santos, cómo olvidarla, pero los accidentes humanos del fútbol nos coartaron la ilusión. En el país del Sagrado Corazón, se requieren agallas para exhibir con la mayor naturalidad sus preferencias amorosas por seres de su mismo sexo. Ellas lo han hecho.

Un patriarcado directivo mezquino (FCF), oportunista y posando para la foto con laureles ajenos. Una visión chiquita y los bolsillos llenos pareciera ser la horma de estos machos bravíos. Catalina Usme y su sabiduría preclara como sus ojos cafés. Desde la selección del 90, la de Pacho Maturana, la que trituró a Argentina en el Monumental y la de Pékerman en Brasil, no teníamos un sentido de pertenencia tan genuino por una selección. Relataba una periodista argentina que en los micros las minas hablaban entusiasmadas de las cracks de nuestra selección. En sus genes tienen el ADN de campeonas mundiales, ya corriendo el balón lo lograrán.

ALFONSO CARVAJAL

