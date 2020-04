“Estamos en una época de excitación”, me dijo el médico Mario Hernández. Es cierto, una época de excitación creativa, social, política, educativa, doméstica, filosófica, religiosa, económica, científica, artesanal. No es para menos, contra la muerte, la vida; la vida no es un mero acto de supervivencia, de inactividad, de espera para que otros nos salven, de arriba o de abajo, o digan qué hacer, sino de plena lucidez para enfrentar el presente y crear un porvenir distinto. ¡Velemos el pasado! No es un efluvio romántico, es un grito de humanidad.

La cuarentena, cruel y obligatoria, es una prueba, pero también un oasis en nuestro encierro. Es una época de romper nuestros propios paradigmas. De ir más allá, de movilizarnos interiormente. De repensar qué somos y para dónde vamos.



Si algo ha mostrado el demonio del coronavirus es la falta de líderes mundiales: si por allá escasean, el del patio de la casa es irrelevante. Erráticos, voraces, con el dilema economía o salud han tomado decisiones que luego echan atrás, como un Ferrari a trancas, cuyo motor ahogado avanza a tientas, entre un progreso ficticio y la autopista de la muerte, pues sin trabajadores sanos no hay ningún paliativo para seguir llenando sus arcas.



La peste abrió las comisuras de la llaga que nos carcome: el petróleo y sus hedores, la desigualdad planetaria, los mares sucios, el maltrato animal, un sistema de salud precario, la corrupción legalizada, la contaminación que ha disminuido con bellos paisajes insospechados, y el Homo sapiens guardado en su propio zoológico. La pesadilla es real.



En los países pobres, Colombia presente, la economía informal alcanza un 50 por ciento, siendo optimistas: la perspectiva es (ha sido) ignominiosa. Es increíble que necesitemos una tormenta apocalíptica para entender el mundo que habitamos.



George Steiner habló de la degradación del lenguaje de nuestra época, y el lenguaje es la forma de expresarnos, es nuestra voz íntima, contra unos gobiernos beligerantes y falaces para captar el bien común. Es un momento único en la historia contemporánea para ser otros.



Seguramente, después de la pandemia no cambiará la estructura maligna gobernante, pero podremos ser mejores seres humanos, más solidarios y resistentes, o si no todo habrá sido en vano en el tortuoso y excitante camino impuesto por la naturaleza.



Alfonso Carvajal