Carolina Spellman Morales es de origen santandereano e inglesa por adopción. El espíritu recio y aventurero de su estirpe la llevó hace varias décadas a Inglaterra. Fue costurera de la princesa Diana y diseñó vestidos para la flemática sociedad británica. Pero su pasión se encaminó por el diseño de jardines. Un asunto conduce a otro.

La visita a jardines en Europa, Egipto, Grecia, Turquía y el norte de África –aunque reconoce que los jardines más bellos están en Colombia, por sus lujuriosos colores y su variedad climática– la inspiró para escribir Florigrafía, el lenguaje de las flores, publicado en el 2008 por la editorial Oveja Negra en Colombia.



El lenguaje de las flores se ha llamado también el lenguaje de los ángeles, y posee una tradición antiquísima. Su origen se remonta a Turquía y los países árabes, como un código secreto de los amantes, que rumoreaban las mujeres de los harenes; por ejemplo, hojas de clavo significaban: “Te he amado, pero tú no lo has sabido”; unas flores de pera: “Dame esperanza”.



En 1716, este legado lo hizo conocer en Inglaterra lady Mary Montague, hija del duque de Kingston. En el siglo XIX, madame de la Tour escribió Le langage des fleures, que fue una revelación de su tiempo.



Carolina Spellman se sumergió durante años en la Biblioteca Británica, en Londres; investigó los mitos alrededor de las flores en el mundo: su poder curativo, amoroso, supersticioso, sus leyendas mágicas y sus raíces religiosas, y en un lenguaje pedagógico logró transmitir esta sabiduría milenaria. De la A la Z, podemos conocer que la albahaca, además de ser elixir de juventud, es una bendición del amanecer. O la amapola, una flor sagrada de Afrodita y del sueño. Que el ciprés sirve a la resurrección de los muertos. O que el frailejón era la planta utilizada en los rituales sagrados en la laguna de Guatavita. El texto, traducido al serbio, fue declarado el mejor libro de la Feria Internacional del Libro en Belgrado, 2018. Además, una editorial de ese país compró los derechos para publicarlo en lenguas balcánicas, incluyendo el ruso.



Las flores han servido para expresar sentimientos y construir una simbología, no exenta de poesía y romanticismo. Recordemos El ruiseñor y la rosa, de Óscar Wilde, o la Ofelia de Shakespeare, que aconsejaba romero para la memoria y muere abrumada de flores.