El complot de Calderón

El riesgo siempre será una caja de Pandora en el arte, porque señala ante todo originalidad; pero si la creación estructural no funciona, se puede caer en el ridículo y la dispersión. En el pasado Festival de Teatro de Manizales, la obra IF, festejan la mentira, del grupo Complot del exuberante dramaturgo y director uruguayo Gabriel Calderón, exhibió una autonomía artística que los críticos y aficionados a las tablas celebraron al unísono por abolir la normalidad y salir avante en el intento.

En la primera pieza escénica, hay un velorio donde el muerto no está, entonces el absurdo y la impiedad desatan el drama: el abuelo no fue un buen hombre, su esposa lo recrimina, su nieta lo odia porque un día la mordió, la hija lo vela por mantener las apariencias, nadie asiste al velorio sin cadáver, solo llegan coronas de flores que su yerno ve como un buen negocio, y arde Troya.



La hija se da cuenta de que la herencia no existe, y ha sido traicionada en vida porque el abuelo pagó a su nieta un costoso viaje a Rumania para conocer la tierra del conde Vlad, y a su esposa unas terapias carísimas. Luego, en la segunda versión escénica aparece un espléndido homenaje a 'Las tres hermanas', de Chejov, impecable, y el abuelo ahora es un subversivo que ha desaparecido y la abuela lee trastornada la santa Biblia, un trazo dramático que reúne religión y política, y surge un nuevo personaje, el milico, qué miedo, que nos recuerda los gobiernos extremistas que nos habitan y circundan, en los cuales los derechos humanos son un invento de comunistas y demócratas débiles y soñadores, y los desplazados, como un cavernario exclamó, son “migrantes internos”.



Y en la tercera parte aparecen, ya sin máscaras, los personajes exaltando que “la sangre y el dinero son el veneno que desangra nuestra sociedad”. Un teatro dentro del teatro que desnuda la realidad actual y la metaforiza en toda su crueldad. Pero, sobre todo, una destreza actoral hecha con rigor e imaginación, un texto vigoroso, sin retórica; una obra donde conviven el horror y la ironía, que le permite un carácter más lúdico al drama. Una dramaturgia del asalto y la convicción de quien la realiza.



Las convenciones se rompen, desde lo formal y el espectro dramático. Como todo acto de vanguardia, se requiere conocer muy bien la tradición para crear algo nuevo, demoledor.



ALFONSO CARVAJAL