El aborto como acontecimiento

Acontecimiento fue escrito en frío, es decir, años después del aborto que tuvo la autora, Annie Ernaux, la más reciente nobel de literatura. El acontecimiento y la escritura se vuelven un solo reto, así nos lo hace saber Ernaux, que escribe en nombre propio lo sucedido en una época en que el aborto en Francia era un delito y tenía multa. Corría octubre de 1963, faltaba el alzamiento de Mayo del 68. Era una estudiante universitaria de origen obrero, y las cargas morales eran un explosivo interno. Había sido una relación azarosa y decidió no procrear en ese momento, pero las murallas sociales y psicológicas la arrastraron hacia la clandestinidad, a ser ella sola. El primer doctor le mandó aplicar unas inyecciones que no mellaron el asunto. Otro doctor adusto, pegado a la ley y no al sentido humanitario, la inhibió de pedirle siquiera la ayudara a abortar, ella solo le suplicó que le volviera la regla.



Los caminos se erguían como tapias de metal. La sangre no manchaba el calzón y tenía que llegar hasta el fin. Alguien le aconsejó una enfermera, ‘abortera’, que le podía extirpar su martirio. Su cuerpo es una sublevación contra el pulpo patriarcal y marcó la escritura de Ernaux, que acudiría a la autobiografía novelesca en su obra. Descarnada, la ironía la salva de la aridez del lenguaje, como la vez que entró a la iglesia de Saint-Charles-Borromée y rezó para que no le doliera el procedimiento.

La mujer que la salvó de algo no deseado le parecía “una bruja o una vieja Celestina”. La cruz hace su aparición pesada y geométrica, recuerda que entra a la iglesia de Saint-Patrice y le dice al emisario de Dios que había abortado; mientras ella sintió una luz, para él era una criminal. Al salir supo que la religión se acabó en su vida.

Es el único libro que he leído de la Ernaux, sentí un poco la ausencia de la chispa lírica, aquella que ensombrece o da luz a los paisajes interiores; lo explícito tiende a la planicie. Es más una liberación, una catarsis, pues cuando la mujer hurga entre sus piernas con el espéculo, siente un renacer, y en aquel momento “maté a mi madre dentro de mí”. Todo ha sido a escondidas y la burbuja circundante es una sombra hiriente. Lo testimonial es un camino, ella lo ejerce a plenitud, donde la escritura es la experimentación real de las pasiones humanas y la apoplejía social.

ALFONSO CARVAJAL

