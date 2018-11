De series y culebrones

Hay algo de la aldea global del profético McLuhan, “visto en casa”, en los seriados de televisión tipo Netflix que están en su apogeo y confluyen en el rótulo que los medios masivos de comunicación etiquetaron hace varias décadas como ‘entretenimiento y cultura’. Mutaciones que vale la pena interiorizar y exteriorizar.

Me impactó True Detective, parte 1, HBO, con una narrativa extraordinaria en los diálogos y en el manejo de los tiempos. Sin abusar de la violencia, profundiza en los ámbitos psicológicos de los protagonistas. Breaking Bad es caso aparte, una delirante creación en la que la maledicencia y el tráfico de nuevas drogas alcanzan su máxima expresión. Una trama compleja en la cual un psicópata se lleva los vítores. La casa de papel, Netflix, con problemas de verosimilitud y de tiempos narrativos, pero cuya trama inteligente y la fuerza de sus personajes le dan aliento. Una mezcla de novela policiaca, sentimentalismo y crueldad.

Pero algo ha ocurrido, han vuelto los antiguos culebrones, ahora más sofisticados, y de los años interminables de Corona de lágrimas y Esmeralda hemos pasado a la síntesis (dos o tres temporadas, cada una de diez horas, depende de la rentabilidad) y a la altura de los tiempos modernos: es el caso de La casa de las flores, una serie kitsch mexicana en la que Verónica Castro, la de Los ricos también lloran, aparece renovada con bótox y fuma marihuana en pipeta de cristal; una familia en franca decadencia sale del clóset con sus miserias y dichas efímeras. Las chicas del cable, sobre los inicios de la telefonía en España, también aprovecha el destape y explora el romance, la traición, el poder. Y la promocionada Élite, en la cual la lucha de clases en un colegio de clase alta está alimentada por dosis de sexo, maldad y muerte. Cómo no hablar de House of Cards, que desnuda el horror de la política y, a pesar del descalabro moral de Kevin Spacey, ha llegado a su sexta temporada. En este enjambre desigual de calidad y mucha banalidad me descrestó Merlí, una serie catalana en la que un profesor de una escuela pública logra que la filosofía tenga un lugar en la cotidianidad, haciendo reflexionar a los alumnos, y que retrata con lucidez la relación entre padres de familia, estudiantes y profesores.



