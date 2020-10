Comiéndose al lobo

Qué placentero leer la seducción desde el lado femenino, descarnada, plena, en una sociedad de machos cabríos, porque se percibe algo de vergüenza ajena de cómo pasamos hipotéticamente de victimarios a víctimas; nada más íntimo y egocéntrico que la sexualidad consensuada, eso sentí al leer el libro de cuentos ‘Caperucita se come al lobo’, de Pilar Quintana. Además del desarrollo literario, de sus voces, de una prosa ágil y excitante para el paladar del deseo, es una experiencia en la que la sensibilidad, los sentidos, el desparpajo verbal abren una perspectiva diversa, fortalecida en una individualidad –no de género–, dándole un carácter libertario al texto.

‘Olor’ es el monólogo de una escritora que en una feria del libro se siente extrañamente atraída por un colega español, “con su almizcle de jabalí y culo chupado”; la belleza está en un plano inferior, una vibrante felación anima la historia, pero el asunto radica en hundirse in fraganti en el sobaco del otro, una morbosidad acaecida en el oscuro objeto del deseo.



‘El hueco’, extraordinario relato sobre la mafia, es abordado desde una óptica sexual y macabra: un traqueto castiga a uno de sus pilotos, que es tentado por una de sus amantes; la reprimenda es brutal, pero la atmósfera es aún más sorprendente. En ‘Caperucita se come al lobo’ leemos una versión sui géneris del cuento de Perrault, tan inspirador en las literaturas posteriores, en el que el lobo viste medias blancas, camisa fosforescente, zapatos bicolores y maneja un Dodge Dart modelo 1982; detrás de su apariencia maleva, su tierno corazón fracasa en el juego erótico.



‘Violación’ es un cuento que lleva a un hondo abismo moral, la relación entre el padrastro y una Lolita de 13 años, una esporádica noche de susurros y ensueños, en el cual cada lector proveerá su propia interpretación.



El libro fue publicado en 2012, ahora aparece con dos cuentos nuevos: ‘El enigma de Josef’ y ‘Hasta el infinito’, que obedecen a una experimentación más metafísica de la escritora. En ‘Caperucita se come al lobo’, en su estructura original, existe una temática definida que oscila entre la naturalidad de la sexualidad, sus misteriosos vericuetos y las relaciones casuales, de hecho, subversivas. Somos libres de entregar nuestros cuerpos, mas nada sabemos de lo que ocurrirá en el acto.



ALFONSO CARVAJAL