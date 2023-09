Todos contra María Corina Machado

En las oscuridades de las miserias inconfesables coinciden para tratar de cerrarle el paso a la Venezuela libre. Les incomoda que María Corina Machado reúna una extraordinaria mayoría que la hace la depositaria del cambio político. Todos los sondeos de opinión le adjudican una ventaja tan grande que su victoria en las primarias parece segura. Eso ha hecho que el régimen se mueva promoviendo coaliciones que buscan enlodarla. Para ello han alimentado financieramente a una serie de personajes que con sorna aplican el libreto. Son opinadores venidos a menos, organizaciones políticas de cáscara podrida y sin jugosa pulpa. Dirigentes de siglas muertas que realzan el discurso de la dictadura. Son individualidades que buscan fama utilizando diversos métodos para agredirla.

En el inframundo de la charca hedionda se forjan encuentros donde la propuesta no es lograr la transformación de Venezuela. Su propósito es destruirla para, de esa forma, proseguir subsistiendo haciendo negocios con la tiranía. Todos estos años han traicionado al pueblo de manera impúdica. Son millones de dólares que han rodado entre sus manos para disfrazarse de opositores. Son los que prefieren mil veces a Nicolás Maduro en Miraflores, que tener a la valiente María Corina Machado al frente del gobierno. Con absoluto descaro lo admiten en sus encuentros proselitistas íntimos. Saben que hasta ahí llegarían sus carreras políticas. El fin de sus negocios turbios que le han generado vidas de esplendor.

Otros los mueve la frustración. Al no contar con el respaldo popular acuden al desesperado intento de buscar aniquilarla al casi obligarla a desistir por el elemento de la inhabilitación. Utilizan el mismo argumento del régimen con la pretensión que quien cuenta con la inmensa mayoría abdique. Ese argumento es rapaz. Al lograr la victoria María Corina Machado encabezará una lucha en defensa de su elección. La grotesca inhabilitación se transformará en un símbolo que unirá a millones en la conquista de la libertad.

Muchos gobiernos del mundo, incluyendo a varios de izquierda, van a acompañar la cruzada. Es aquí en donde su liderazgo e integridad se mostrarán de cuerpo entero. La desesperación de un régimen odiado por las mayorías hará posible que su debilidad termine derrumbándolos. Su base social la perdieron. Solo castas mafiosas y aliados arrastrados como serpientes son los que alimentan su escasa convocatoria.

Dentro de poco observaremos más nítidamente el derrumbe de esta monstruosa pesadilla. Nos aproximamos al huracán político que cambiará la realidad venezolana. Mientras muchos se unen para impedir su triunfo, María Corina Machado sigue perfilándose como un auténtico fenómeno electoral. Su crecimiento abrumador es el sentir popular que reflejan las encuestas. El desespero se muestra en los discursos. Ella impone la agenda. Es imposible que no sea la referencia. Como no pueden comprarla, intentan maniobras que la gente no cree. Se le ven las costuras en la exposición de su acendrado odio.

Los días que vienen serán más siniestros. La chequera del Gobierno anda tocando a miserables. Millones de dólares andan danzando para seducir a quienes tienen precio. Llegó la hora de darles una dura lección. Todo quedará al descubierto.

