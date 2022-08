Fuerza Vecinal como alternativa del venezolano

A lo largo y ancho del país crece Fuerza Vecinal como alternativa social frente al voraz apetito hegemónico del gobierno. Su éxito radicó en que logró conectar su novedoso mensaje con un amplio segmento de la población cansada de lo mismo. Representa un valor distinto al clásico oposicionismo, magullado por tanto yerro, que lo han colocado en una situación de insignificancia frente a la volatilidad del momento actual. Su miopía los llevó al mundo de turbación que los tiene al garete.



Fuerza Vecinal logró salir de ese karma existencial para enlazarse con el país. La gente buscaba una alternativa con reales posibilidades de vencer al mesiánico aparato gubernamental. En muchas partes de Venezuela lograron derrotar al régimen actual y demostraron que se pude lograr el éxito cuando existe coherencia y una estrategia eficaz. Es un movimiento moderno que entendió que debe ser la voz de aquellos a los que jamás se escucharon; es una nueva forma de hacer política, poniendo énfasis en los anhelos de la gente, el inteligente giro que los apartó de la tradicional oferta de los dos polos.



Se diferencia de otras corrientes políticas por las exitosísimas gestiones de sus dirigentes al frente de importantes responsabilidades administrativas. Su gobernador Morel Rodríguez, quien está rigiendo los destinos del estado ‘Nueva Esparta’, está siendo el de mayor respaldo en Venezuela, así como de sus alcaldes y concejales que han entendido que se conduce es con el vecino. Es fantástico que sus gestiones gocen de un apoyo abrumador. El alcalde Chacao Gustavo Duque tiene un respaldo tan extraordinario que es el burgomaestre con más alto grado de aceptación nacional. Su popularidad sorprende a propios y extraños.



¿En dónde radica semejante adhesión? Sin lugar a duda, el estar permanentemente al lado de sus vecinos marca la pauta de su gran performance. Una conducción moderna con altos niveles de eficiencia lo ha proyectado como una figura que destaca, con grandes probabilidades de erigirse en un liderazgo protagónico de la Venezuela del futuro. Talento y probidad le sobran, por su naturalidad, es un hombre que une, no tiene ese aire revanchista que consumió oportunidades. Es un constructor de futuro que sabe oír y debatir para encontrar soluciones. Igual ocurre con los otros alcaldes del área metropolitana, si vamos a las regiones el resultado es similar. Un ejemplo lo tenemos en el Municipio Andrés Eloy Blanco, del estado Lara. En esa tierra bendita por el aroma del café, que emerge del noble hogar campesino que descubrió el fruto entre las manos callosas del tiempo, un hombre sembrado en sus entrañas se hizo alcalde para alegría de la inmensa mayoría de su gente. Daniel Quiñones simboliza la tradición legendaria de un pueblo trabajador.



Una de las claves del éxito de Fuerza Vecinal es que puede exhibir gestión. En estos tiempos a la gente no le importa mucho la ideología, le interesa es que los gobernantes resuelvan sus problemas, es decir, que muestren un mandato que realmente esté al servicio ciudadano. La gente percibe que Fuerza Vecinal es una plataforma política coherente, inteligente, moderna y eficaz, que habla el lenguaje del venezolano, que no se quedó en la crítica, sino que probó que se puede gobernar con grandeza. Su reto es seguir escribiendo los capítulos de una nación diferente. Los vecinos no aguantan seguir viviendo en un estado de crispación permanente con resultados desastrosos para una nación reducida a tener que padecer una crisis sin precedentes.

