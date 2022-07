El eslabón perdido venezolano

Uno de los dramas más profundos que padece Venezuela es el de contar con una clase política desabrida. La compleja realidad nacional es una materia que asumen con fórmulas arruinadas. Su visión de país es de tal ambigüedad que convoca al hastío. La gente tiene un gran fastidio, cree que lo peor que puede existir es la política, que militar en alguna organización partidista es perder el tiempo.



El ciudadano no se siente representado por designios de círculos que llevan décadas errándole. Es sumamente fácil que se recurra al atajo como recurso para poder mantener clientela, y es entonces cuando nacen nuevas estructuras con los mismos defectos. Dan por sentado que están bien eventos que solo están en su atolondrada cabeza; el estudio de la realidad es un espinoso cactus de insensateces, que nunca logra el objetivo deseado. Hemos venido quedando en el rezago, el liderazgo nacional perdió fuelle.



En América viene surgiendo una nueva realidad que busca justicia social, pero bajo parámetros democráticos. La deuda histórica de pueblos huesudos que dejaron la piel en el oscurecer expoliador, viene obteniendo espacios para avanzar. Se trata de poder encontrarnos en un hemisferio que nos pertenece.



En Venezuela tiene que surgir un liderazgo que vaya más allá de unas siglas, que se conecte con el sentir colectivo. Observamos que siguen cometiéndose los mismos errores por una elite política que se cree dueña del monopolio de la verdad, que juzga para condenar a quienes considera infieles. Solo ellos son la oposición, la cual es la franquicia que colocan en el mercado. Les gustan los viajes al exterior para entenderse con el gobierno; anhelan encontrarse con ellos para una nueva ronda de fracasos. ¿Por qué primero no se entienden con todos los factores democráticos?, con una propuesta consensuada para luego, entre todas las expresiones opositoras, ir a la discusión. La otra inquietud es la siguiente: ¿Por qué no se reúnen en Venezuela? Tenemos esplendidos escenarios para debatir, de esta forma se acabaría tanto dispendio.



Es una falta de respeto al venezolano que, con la excusa del dialogo, un grupo de elegidos se dé la gran vida. Gerardo Blyde y Jorge Rodríguez se reunieron en Noruega para planificar la nueva ronda de acuerdos. Eso podían haberlo hecho en Caracas, sin tener que hacer semejante gasto. ¿Por qué se ocultan? Tanto hermetismo para saber que siempre se han entendido.



Estamos obligados a construir esa alternativa de poder, un liderazgo que pueda convocar al país, una figura que seduzca al escepticismo, que pueda lograr quelas grandes mayorías se deslicen para encarnar un verdadero cambio con justicia. Hasta ahora el eslabón perdido sigue durmiendo en la cueva.

ALEXÁNDER CAMBERO

