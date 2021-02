Reddit o la insurrección del mercado

Lo ocurrido con Reddit es muy interesante porque desmiente que el mercado, naturalmente, está conformado por grandes capitales que manejan la economía. Por el contrario, son los millones de personas individuales quienes deciden la evolución de los capitales, siempre y cuando el Estado no imponga regulaciones que favorecen a los grandes, como al exigir un alto nivel de capitalización para habilitar un banco.

Hay quienes creen que la libertad —la ausencia de represión estatal— económica es un sistema donde pocas corporaciones manejan la economía —lo que suele ocurrir con el establishment asociado con el Estado—, cuando el mercado natural es lo contrario: insisto, son los millones de personas —‘los consumidores’— quienes deciden sobre el rumbo de empresas y economía.



Katherine Greifeld escribió que muchos quieren ver en lo ocurrido una rebelión “contra Wall Street” y lo consideran una “revuelta populista online”. Es cierto que es una rebelión, pero no “populista” pues no fue iniciada por un líder desde el Estado, sino todo lo contrario, es contra el establishment asociado con el Estado.



Escribió José Luis de Haro que en “la era de la democratización bursátil” en EE. UU., donde los inversores minoristas ya llegan al 19,5 % del volumen de negociación, no se lee al conservador Financial Times ni se escucha al gurú del establishment Warren Buffett, se consulta en las madrigueras de la red social Reddit.



Escuchan a Rogozinski, Musk, Tenev o Portnoy, fundador de Barstool Sports, alias el ‘Presidente’, quien a grito de “las acciones siempre suben” alimenta las ansias por una gran rentabilidad. Cosa que no deja de ser cierta gracias a la desaforada emisión monetaria de la Reserva Federal, y los “estímulos” del Gobierno, lo que explica el divorcio entre la economía real que cae y la subida —inflación— de las acciones.



La última semana de enero, la insurrección coordinada en Wallstreetbets, dentro de Reddit, por Keith Gill, alias ‘Roaring Kitty’, en su hazaña por pontificar a GameStop (GE), una cadena de tiendas de videojuegos, representa una cruda realidad para Wall Street: el mercado, al final, son los millones de personas que se mueven a su antojo, ahora potenciadas por la tecnología. Total, que las acciones de GE, que empezaron el año a 17,80 dólares, tuvieron un alza impresionante llegando a cotizar casi a 350, aunque luego cayeron fuertemente.



Así se perdieron fortunas por las “ventas en corto”, los que se endeudan en acciones estimando que bajarán para devolverlas pagando menos y ganando con la diferencia, pero esta vez subieron tan fuerte que, al tener que devolverlas, perdieron más de 19.750 millones de dólares en lo que va de 2021.



Después de lo de GE, los foreros de Reddit sugirieron un metal, la plata. “Piensen en las ganancias, o en los bancos como JP Morgan que estarán destruyendo por el camino”, azuzaba el autor. Sin dudas, los bancos, en el sistema actual, son la columna vertebral de las corporaciones asociadas con el Estado, particularmente la Reserva Federal, y organismos como el FMI.



El establishment puso el grito en el cielo a través de sus interlocutores habituales, esto es, los políticos y burócratas que amenazaron con más regulaciones y, como siempre, con discursos demagógicos: “Para proteger a los inversores minoristas”, cuando, precisamente, se trata de una “rebelión” de los minoristas.



Alejandro A. Tagliavini

Asesor sénior en The Cedar Portfolio y miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

@alextagliavini

www.alejandrotagliavini.com