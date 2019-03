La violencia solo se soluciona con más paz

Por tomar un ejemplo, cito a Jorge Galindo, quien escribió que “si el Estado no tiene el monopolio de la violencia, alguien lo tendrá…”, y sería el caos. Quizás, pero no olvidemos que la violencia induce, por el principio de acción y reacción, más violencia.



O, como decía el filósofo Franz Oppenheimer, “El Estado… es una institución forzada por un grupo victorioso sobre un grupo derrotado, con el propósito de regular… la explotación económica de los vencidos”.

Es decir, sea o no inevitable el Estado –el monopolio de la violencia–, debemos tener claro que la paz se conseguirá en la medida en que disminuyamos la violencia y no –incoherentemente– aumentándola, reprimiendo más.



Los países con menos libertad –ver el índice que elabora The Heritage Foundation–, los más reprimidos por los Estados, son los más violentos. Países como Japón o Suiza, que gozan de mayor libertad, tienen bajos índices de delitos.



Por el contrario, Latinoamérica –donde los países tienen poca libertad– es la región con mayores índices de violencia urbana. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal de México, en 2018, solo tres ciudades sudafricanas, cuatro estadounidenses y la capital de Jamaica entran en el ‘top’ dominado por Venezuela (6), Brasil (14) y, sobre todo, México (15), en el cual figuran cinco de las seis primeras.



De modo que no es con “la consolidación estatal como se reduciría la violencia urbana… a volúmenes manejables”, como dice Galindo, sino al revés, que el Estado deje en libertad a sus ciudadanos.



“Las economías ilegales en general, y el narcotráfico en particular, constituyen el principal motor” de los delitos, continúa Galindo. Precisamente, por ello Portugal es uno de los países que ha conseguido bajar rápida y sustancialmente el nivel del crimen tras haber legalizado las drogas –aunque sean muy dañinas–, con lo que desarmó estas “economías ilegales”.



Por cierto, la guerra contra las drogas, como toda violencia, suele utilizarse arbitrariamente. Por ejemplo, el presidente Duterte decidió que Filipinas abandone la Corte Penal Internacional por no querer que investigue su lucha contra el narcotráfico, la cual avanza a un ritmo de mil muertos al mes.



El Estado tiene que disminuir toda imposición coactiva, incluyendo leyes laborales como la de salario mínimo –que provoca desocupación, ya que los empresarios no pueden contratar a los que ganarían menos–. Y debe bajar impuestos, porque son la principal fuente de pobreza, ya que los ricos los derivan subiendo precios o bajando salarios. Y los desocupados y pobres son caldo de cultivo para el delito.



Pero, además, en estas leyes coactivas nace la corrupción, ya que los prohibidos de ciertas acciones se sienten inclinados a sobornar a los funcionarios que deciden la aplicación de las normas.



México batió sus propios récords de homicidios en 2017 y 2018, superando a Brasil y Colombia. “Hay dos grandes factores”, dice Santiago Rodríguez. La guerra contra las drogas y la búsqueda de nuevos mercados ilegales, como el robo de combustible de la corrupta empresa estatal Pemex, que tiene el monopolio garantizado por la coacción estatal que prohíbe la competencia.



Además, los gobiernos deben evitar los malos ejemplos. El príncipe heredero de Arabia Saudita es recibido con honores por muchos mandatarios cuando, según la CIA, es el instigador del homicidio de Khashoggi.



ALEJANDRO A. TAGLIAVINI

Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

En Twitter: @alextagliaviniwww.alejandrotagliavini.com