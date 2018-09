G-20: burocracia a pleno, y los niños desnutridos

Si hay una reunión incoherente es la del G 20. Integrado por Alemania, Canadá, EE. UU., Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, representa el 85 % del producto bruto, dos tercios de la población y el 75 % del comercio mundial.

Es el principal foro para “la cooperación económica, financiera y política y busca generar políticas públicas que los resuelvan”, o sea, ver cómo los Estados interfieren el mercado dejándolo con menos libertad, imponiéndole regulaciones coactivas cuando el mercado es solo cooperación pacífica y voluntaria entre las personas.



Dado que este año la presidencia recae en el presidente argentino, Macri, la próxima Cumbre del G-20 se realizará Buenos Aires –primera vez en Suramérica– entre el 30 de noviembre y el 1.° de diciembre. Merkel, Trump, Putin, Xi Jinping, Macron, May y Shinzo Abe serán algunos de los mandatarios presentes. Pero previamente, se realizarán “solo” unas 50 reuniones –que comenzaron en diciembre de 2017– entre equipos técnicos y ministros en 11 ciudades del país.



Además, fueron invitados Chile y Holanda y España, que es invitada permanente, y otros países representando bloques como Caricom (Jamaica), Asean (Singapur), Nepad (Senegal) y la Unión Africana (Ruanda). También estarán presentes el Banco Mundial, el FMI, la Ocde, el BID, el CAF, la OMC, la ONU, el FSB, la OIT y todas las siglas imaginables hasta agotar el abecedario de burócratas.



Si le parece poco, se desarrollan reuniones del B-20 (empresarios), el C-20 (ONG), el L-20 (sindicalistas), el S-20 (científicos), el T-20 (think tanks), el W-20 (mujeres) y el Y20 (jóvenes). En total viajarán más de 3.000 personas.



El Gobierno gastará al menos US$ 120 millones, a lo que hay que sumarle los siderales viáticos de todos estos viajeros, más el sueldo de todos estos burócratas, en un país donde la pobreza ronda el 30 % de la población, y crece. Uno de los gastos más fuertes será en elementos como balas de goma y gases lacrimógenos: para reprimir Macri tiene dinero.



El más irónico de los temas por discutir será el de “Un futuro alimentario sostenible". Hasta el oficialista Programa Mundial de Alimentos de la ONU reconoce que “Uno de los mitos más comunes… es que no hay suficientes alimentos en el mundo… los hay. El hambre… es una cuestión de acceso.” O sea, si hay hambre y desnutrición es porque la comida no llega a los más pobres debido a regulaciones e impuestos estatales que complican la distribución.



Por caso, los impuestos –como para solventar estas cumbres– son una de las principales causas de pobreza desde que –aunque las cargas fiscales estén dirigidas a los más ricos– cuanto más alta es la capacidad económica de una persona con más fuerza los deriva hacia abajo: por ejemplo, algunos empresarios los pagan subiendo precios o bajando salarios.



Pero, además, se prohibirá el desarrollo normal de actividades y trabajo. Más allá de innumerables cierres de calles, los aeropuertos de Buenos Aires (Aeroparque, Palomar, San Fernando, Morón y 25 km a la redonda) estarán cerrados durante tres días y solo recibirá no oficiales. Hasta el aeropuerto internacional de Ezeiza se verá afectado. Y el 30 de noviembre será feriado –en la ciudad de Buenos Aires– para “garantizar la logística” de la cumbre.



ALEJANDRO A. TAGLIAVINI

Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, Californi