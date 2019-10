Es tu culpa, Piñera

La “derecha conservadora”, por tipificarla de algún modo, está ralentizando el potencial de crecimiento de sus países y dando lugar a un caos que aprovechan grupos de izquierda, en general violentos. Es que no comprende que los problemas sociales se solucionan con más libertad, nunca con represión y menos argumentando incoherentemente que se reprime para “defender la libertad”.

Y como era esperable, vencida por la realidad, se mimetiza con quienes cree son sus vencedores, la izquierda, adoptando medidas contrarias a la libertad individual como si no fuera un bien personal, un derecho humano.



En 1975, el PIB per cápita en Chile era menor al de México, Argentina y Perú, pero hoy los supera llegando a US$ 15.130. En 2010, poseía un PIB de US$ 218.313 millones; en 2018 ya era de US$ 299.887, pero en 2019 el crecimiento se ralentizó y llegaría solo a los US$ 305.556 millones.



La pobreza bajó al 8,6 %, y aumentaron los salarios reales. Todo gracias a que se fue liberalizando el mercado, o sea, se fueron devolviendo a los ciudadanos su libertad de crear y producir. Pero no lo suficiente.

Debido a regulaciones que impiden la libre y natural distribución de los ingresos, Chile tiene alta desigualdad: el 10 % de la población gana 7,8 veces más que el 90 % restante. Estas regulaciones incluyen monopolios y oligopolios que benefician a empresarios, enriqueciéndolos a costa del resto.



Por caso, el sistema privado de pensiones ha sido enormemente exitoso en la formación de capital productivo, pero es obligatorio. Es decir, que los empresarios cuentan con un oligopolio –aportantes cautivos–, realizando exageradas ganancias, mientras la mayoría se jubila con haberes inferiores a US$ 400. Los trabajadores deberían tener la libertad de no aportar y dirigir sus ahorros a inversiones más rentables.



Entre los errores chilenos está el no privatizar y desregular la empresa que explota el mayor recurso de Chile, el cobre, porque es la gallina de los huevos de oro de los militares.



Así, el presupuesto del Gobierno depende de sus exportaciones de cobre. Pero ahora, a la típica corrupción e ineficacia de toda empresa estatal que no responde a la eficiencia del mercado sino a intereses políticos, se le suma la flojedad en los precios del cobre, dificultando al gobierno equilibrar sus libros.



Y Piñera no supo evitar el aumento de la presión fiscal sobre el mercado, los ciudadanos. Según ‘Libertad y Desarrollo’, desde 2007 los impuestos promediaron el 18,31% del PIB, pero en 2018 subieron al 19,6 %. Y el crecimiento de Chile se ralentizó al 2,5 % o menos esperado en 2019 contra el 3,3 % promedio desde 2010. La tasa de desempleo subió al 8,3 % en septiembre, encima del promedio de los últimos 10 años de 7,7 %.



En Chile, algunos gastan el 30 % de su sueldo para viajar al trabajo. Cuando el anterior gobierno socialista aumentó el precio del pasaje de metro un 10 %, no hubo incidentes, pero ahora Piñera quiso elevarlo 3,75 % y unos estudiantes salieron a protestar.



La represión fue brutal, lo que indignó a los ciudadanos, ya mal predispuestos por el bajón económico del país. Y salieron en masa, desbordando a la policía y dando lugar a saqueos y acciones muy violentas. En Argentina, por caso, siendo la situación enormemente peor, no se ha producido esta reacción tan violenta porque la represión no ha sido tan fuerte.



* Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

@alextagliavini

www.alejandrotagliavini.com