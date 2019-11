De derecha a izquierda: es violencia, es criminal

Derecha o izquierda, al final da igual. La disyuntiva Ortega o Somoza demuestra que quienes utilizan la violencia contra aquellos a quienes califican de violentos tienen una actitud de pura envidia; en el fondo son lo mismo, solo que quieren ser ellos los protagonistas. Como los Castro, que odiaban a Batista porque vivía como ellos querían y al final lo lograron, no importa que en el medio hayan quedado muertos y un pueblo empobrecido. Como la Segunda Guerra Mundial, que se hizo para ‘terminar con las tiranías’, pero que, en rigor, sirvió para consolidar otra peor, la de Stalin, el gran triunfador.

Es que, claramente, la violencia es irracional, quienes la utilizan –siempre ‘en defensa propia’, nadie, ni de izquierda ni de derecha, admitirá otra cosa– lo hacen por impulsos primitivos, nunca por razones lógicas, como que la ciencia ha demostrado de manera concluyente que los métodos eficientes de defensa son los pacíficos, en tanto que la violencia solo produce reacciones de igual magnitud, aunque en sentido contrario.



Anastasio Somoza García, fundador de una dinastía en Nicaragua, llegó a presidente con el golpe de Estado de 1937. Su política se inició con algunos toques de marxismo clásico, como prometer tierras a los campesinos desheredados y procurar consideraciones a la clase obrera, en el contexto del socialismo de la URSS, y al que apoyaron obreros y trabajadores asalariados; ciertos rasgos del liberalismo y, por último, un toque inconfundible del fascismo de Italia representado en el conocido Grupo Reaccionario o Camisas Azules.

Las iglesias de Nicaragua se han convertido en un símbolo de la resistencia contra Ortega. Se han abierto las puertas de los templos, y algunos sacerdotes son considerados héroes

Como todo político, una vez en el poder, olvidó su principio e intensificó su connivencia con la clase empresarial, a la que beneficiaba y con la que compartía sus negocios, apoyándose en la fuerza represiva de su Guardia Nacional. Dos líneas se opusieron al somocismo, la actitud de crítica infatigable de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director de La Prensa, y la violenta del guerrillero Frente Sandinista de Liberación (FSLN) que nació en la década de 1960 hasta tomar el poder en Managua, en 1979.



El ‘comandante’ del FSLN, Daniel Ortega, demostrando que solo envidiaba y quería emular a su ‘enemigo’ Somoza, es el actual recordman de los presidentes latinoamericanos, al sumar 17 años al frente de Nicaragua (de 1985 a 1990 y desde 2007 hasta hoy). El exguerrillero sandinista superaba por tres años a su aliado Morales, al frente de Bolivia durante casi 14, antes de su reciente salida.



Desde abril de 2018, los estudiantes –como en Chile, aunque de signo contrario– se echaron a la calle para protestar contra la reforma del seguro social, y quizás este no haya sido el mejor método para combatir la tiranía orteguista, pero la represión de las fuerzas policiales y paramilitares del sandinismo ha provocado la muerte de al menos 325 personas.



“¡Un acto humanitario no es delito!”, protestó Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, que fue trasladado a Roma por orden del papa Francisco para evitar que fuera atacado. Las iglesias de Nicaragua se han convertido en un símbolo de la resistencia contra Ortega. Se han abierto las puertas de los templos, y algunos sacerdotes son considerados héroes por apoyar a los jóvenes que comenzaron las protestas contra el régimen orteguista.



Irónicamente, el Gobierno acusa de “terroristas” a los opositores. “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras” le decía Alfonso VI a Rodrigo Díaz de Vivar.



* Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

@alextagliavini

www.alejandrotagliavini.com