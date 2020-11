De cómo China será el líder global en menos de diez años

En 2019 el Dragón Rojo ya era la segunda economía del mundo, con un PIB de unos US$ 14 billones; dejaba atrás a la zona euro (13,4 billones), mientras que, según JP Morgan, EE. UU. conservaba el primer lugar con un PBI de US$ 21,3 billones y seguía siendo la economía más grande, con el 27,3 % del PBI global, mientras que China (17,9 %) superaba a la zona euro (17,1 %).

Pekín pretende desplazar a las potencias occidentales económica, tecnológica y militarmente. En menos de 40 años pasó de ser un país agrario, con US$ 250 de renta anual per cápita, a un gigante industrial y rebasar los US$ 9.000 de renta en paridad de poder adquisitivo. ¿Cómo lo logró? Liberando el mercado.



Es decir, siendo la violencia destructiva, cuanto menos se entromete el Estado ‒el monopolio de la violencia, su poder policial con el que impone ‘leyes’ ‒, menos destruye lo que las personas privadas construyen y la economía crece más. Así, las crisis las resuelve el sector privado cuando el Estado las empeora, como las vacunas (suponiendo que no sean contraproducentes) de la empresa privada Pfizer que se logró sin dinero público: “Hay que liberarse de burocracia. La subvención siempre viene con ataduras”, argumentó la compañía.



Aunque EE. UU. es más libre que China ‒salvo por Hong Kong‒, el hecho de tener unas cuatro veces más habitantes hace que el PBI rojo se acerque al de la primera potencia. Ahora, según la burocracia multiestatal del FMI, la economía de EE. UU. (dadas las cuarentenas y otras represiones estatales) caerá -4,3 % en 2020 y crecerá 3,1 % en 2021, en tanto que China levantó los confinamientos y crecerá 1,9 % en 2020 y 8,2 % en 2021.



Pero Pekín tiene hoy un liderazgo más autoritario y está ralentizando la liberación del mercado, a la vez que EE. UU. aumenta las injerencias estatales, siendo las recientes elecciones un claro indicio. Donde el Estado tiene poco peso, por eso mismo los ciudadanos tienen escaso interés en la política. Por el contrario, donde el Estado tiene mucha injerencia, los ciudadanos están muy preocupados por quién ejerce el poder.



En las recientes elecciones, la participación ciudadana llegó al récord de 66,3 %, y Joe Biden fue elegido, con otro récord de 74,9 millones de sufragios, superando los 68,4 millones de Obama, al que también superó Trump al obtener casi 70 millones. Curiosamente, por cierto, el ‘revolucionario’ Biden es el presidente que tendrá más edad en la historia: 78 años. Me trae a la memoria al ‘revolucionario’ Fidel, cuya Cuba era tan conservadora que los vehículos que circulaban por las calles eran de los años 50.



Y el actual líder chino tiene claras intenciones ‘imperialistas’, y lo evidencia con su Belt and Road Initiative (BRI) o Iniciativa Nueva Ruta de la Seda, el megaproyecto que, en sus comienzos en 2013, se ceñía a países vecinos, y su propósito era la construcción de infraestructuras para interconexión, pero se ha expandido geográfica y sectorialmente. Ya adhirieron más de cien países y abarca el comercio, las finanzas, seguridad, cultura e intenta que otros países adopten estándares tecnológicos chinos, como la telefonía 5G y, en general, expande su influencia global.



Más injerencia estatal en EE. UU. y ralentización de la liberación en china traerán menor crecimiento. Así, suponiendo que EE. UU. crezca al 2 %, en diez años logrará un PIB de US$ 25 billones; y si China crece al 6 %, en una década superará los US$ 27 billones.



Alejandro A. Tagliavini

Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

@alextagliavini

www.alejandrotagliavini.com