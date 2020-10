China y Evo, los ganadores

Alguien dijo alguna vez que los maestros son siempre mejores que los aprendices. China y Evo, maestros del estatismo, les ganan a los ‘capitalistas’ aprendices de maoísmo.

Los millonarios chinos nunca se habían enriquecido tanto como durante estas cuarentenas, cuando los principales magnates del gigante asiático han llegado a cuadriplicar sus fortunas. El dragón rojo cuenta hoy con más multimillonarios que EE. UU., tiene 257 más que el año pasado, según Hurun (sin contar Hong Kong y Macao).



El emblemático Jack Ma, pionero del e-commerce con su plataforma Alibaba, sigue siendo el hombre con la mayor fortuna, con US$ 58.800 millones. Lo sigue Pony Ma, el patrón de Tencent, gigante digital que edita entre otras la popular aplicación WeChat, con US$ 57.400 millones.



China fue el primer país “afectado por el nuevo coronavirus” y dice haber logrado prácticamente erradicar la epidemia. Cierto o no, con el mismo autoritarismo de raíz maoísta con el que el Gobierno chino implementó los confinamientos, particularmente lucrativos para los gigantes de internet, ahora decidió que ya no eran necesarios y se levantaron, con lo que el PBI de China aumentó un 4,9 % interanual en el tercer trimestre.



Y Fitch Ratings pronostica que la economía china crecerá en 2020 un 2,7 %, mientras que Occidente insiste con las cuarentenas, destruyendo a sus países, al punto de que el PBI mundial caería -4,4 %; el de EE. UU., -4,6 % y el de la Eurozona, hasta el -9 %. Definitivamente pareciera que Evo Morales tuvo razón al decir que “China ganó la tercera guerra mundial sin disparar un arma”.



El mismo Evo cuyo partido, el MAS, y su delfín, Luis Arce, profesor de Economía en Harvard y Columbia, entre otras universidades, ganaron las elecciones en Bolivia. Es que, por un lado, Arce fue el ministro de Economía de Evo que produjo el ‘milagro boliviano’.



Sin dudas ayudado por el alto precio de las materias primas como el gas y la soja, pero también porque, más allá del discurso y los amigos populistas, hizo un gobierno más prolijo que, por caso, el desordenado presidente argentino de aquel momento que, por el contrario, tenía amigos y discurso promercado, pero hizo lo contrario, un gobierno, en los hechos, aún más estatista que el de Evo.



Entre 2010 y el 2018, la economía boliviana supuestamente creció anualmente por encima del 4 %. Luego de que se fue Evo, el crecimiento comenzó su declinación hasta situarse en 2019 en 2,2 %. Y en 2020, por culpa de las cuarentenas a las que se enfrentan los sindicatos amigos del MAS, que piden ir a trabajar, Bolivia encara su peor año económico en décadas. Diversos analistas estiman que la recesión puede provocar en 2020 una caída de -5,9 % del PBI.



Para colmo de males, desde que se fue Morales de manera desordenada hacia fines del año pasado, el gobierno interino prometió elecciones a la mayor brevedad. Se convocaron primero para mayo, después para septiembre y, finalmente, se celebraron un año después, argumentando complicaciones por la “pandemia causada por coronavirus”. Así las cosas, lo extraño hubiera sido que no ganara el MAS.



En fin, esperemos que la situación no se agrave. Después de más de una década, Australia participará durante noviembre en maniobras militares navales, denominadas Malabar, junto con EE. UU., Japón e India, en un contexto de preocupaciones por la militarización del gigante asiático y su creciente influencia en la región.



Alejandro A. Tagliavin

Asesor sénior en The Cedar Portfolio y miembro del consejo asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

@alextagliavini

www.alejandrotagliavini.com