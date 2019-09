Stanislavski y el ‘fracking’

Konstantín Stanislavski fue un experto en artes escénicas, actor y pedagogo teatral ruso. Escuché por primera vez de su método en una película donde su protagonista necesitaba crear un personaje a partir de la lógica, la credibilidad y el sentido de verdad, diferenciando lo orgánico y lo artificial.

No sé más sobre este cofundador del Teatro de Arte de Moscú, aunque varias veces he escuchado su nombre y en algunas ocasiones he buscado información en internet. Mi ignorancia es amplia y grosera sobre el teatro. Sé tanto de Stanislavski como un actor podría saber de fracking.



En un mundo racional, donde la moralidad y el conocimiento nos imponen los límites del discurso y donde tenemos la responsabilidad de saber cuándo callar, bastaría para que nadie hablara de lo desconocido. Pero lamentablemente no estamos en ese mundo. Así que yo hablo frecuentemente de Stanislavski y otros hablan de las resoluciones sobre exploración en yacimientos no convencionales, sin saber si quiera su significado.

Los lugares comunes son cada vez más comunes: actores, cantantes y modelos (que seguramente tienen un gran conocimiento en su campo) reproducen el mismo guion novelesco mal escrito donde abundan las emociones, las metáforas sensibles, los amigos y enemigos de la vida, escenarios catastróficos y líneas sobreactuadas. Hasta el libretista de El paseo 5 estaría decepcionado de un relato de hechos tan simple.



A pesar de lo anterior, esta novela ha sido exitosa en redes sociales, porque el racionamiento moral suele ser un esclavo de las emociones. Lamentablemente, David Hume venció a Platón y acabamos en un mundo donde adoramos las pasiones y desconfiamos de la razón y de los argumentos técnicos.



No estoy diciendo que la opinión debe ser exclusividad de los científicos; afirmo que las discusiones técnicas, como las de la realización de los piloto de fracking, deben basarse en la ciencia y en la investigación, no en la emoción que busca despertar la estrategia de algunas ONG que reclutan a personalidades famosas y dirigen sus relatos, táctica que parece ser normal en los enemigos de la actividad extractiva (interesante leer las columnas de Pablo Pinto Brun sobre el manual antiminero de origen ecuatoriano).



Los expertos, los que no aparecen en televisión por andar ocupados en laboratorios, en estudios de campo y en bibliotecas, han sido enfáticos en recomendar proyectos piloto para tener certeza, con la supervisión y el monitoreo adecuado, de la forma como el fracking puede ser usado de forma responsable, mitigando cualquier riesgo o preocupación sobre el agua, la sismicidad o la calidad del aire.



Hace unos días, el Consejo de Estado tomó la decisión de mantener las medidas cautelares que son una barrera para la investigación del fracking, mas no, una prohibición. Ahora, los jueces tendrán varios meses de análisis donde esperamos tomen una decisión basada en la ciencia y en las recomendaciones de los expertos de verdad.



Alguien dijo alguna vez que el arte era un modo de servir al pueblo. El pueblo agradecerá que este arte dramático y ficticio se quede en las tablas, en los escenarios y en los set de grabación. Afuera, en el mundo real, necesitamos veracidad y rigurosidad, lógica y sentido de la verdad, tal como lo recomendaron Stanislavski y sus discípulos del teatro. Eso último también lo leí, sin verificación alguna, en redes sociales.