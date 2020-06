No solo somos hijos del Barroco, como explicaba Álvaro Gómez Hurtado —y pocas personas mejor que él para hacerlo—, sino que estamos desempolvando el expresionismo europeo. Como si hubiera dejado su recorrido por Alemania hace 100 años y deambulado por no sé dónde para pegarnos por la espalda.

Hoy vivimos una realidad parecida a la de esos dos periodos artísticos, distanciados por 300 años, pero unidos por la angustia, desesperanza e incertidumbre de su sociedad.



Si algún artista tuviera que retratar nuestro mundo actual, el miedo de salir a la calle y el de quedarnos encerrados viendo cómo la vida sigue afuera sin nosotros, ese sería Caravaggio. También, Edvard Munch. Entre los dos, si los pudiéramos traer —como nos llegó el pasado sin darnos cuenta—, pintarían virtuosamente la inseguridad de esta generación que desconoce qué sigue y para dónde va.



La monotonía en esta cuarentena es cada vez más uniforme y menos alterada. Hoy nuestra casa es el centro de todo, como la de la familia Buendía, espacio de eternidad que trampeaba al almanaque y recibía toda la nostalgia y sospecha del presente.



Allí estamos aislados dando vueltas en círculo mientras nos vence el sueño y caemos en la cama, para volver al mismo principio a la mañana siguiente. Esa vida, que dibujaría Caravaggio con más oscuros que claros, y más muerte que vida, ya nos la sabemos de memoria. Todos los días son un martes después de puente y todos los días ocurren en marzo, cuando empezó este encierro.



Como en el siglo XVII, vivimos una fuerte polarización. Hay bandos liberales que actúan como conservadores, y viceversa; las reformas y contrarreformas se confunden entre sí, mientras la desconfianza en las instituciones y el pesimismo aumentan. Ni hablar de las voces geocéntricas aún vigentes (quien lo diría) que, con el disfraz de movimiento antivacunas, están dispuestas a no perder este debate por segunda vez.



Nuestras discusiones hoy, como las pinturas del Barroco y del expresionismo, no son mesuradas ni objetivas, sino que prefieren la pasión y el movimiento. Le tenemos miedo al vacío, por eso queremos llenar de opiniones todos los debates, como los artistas que aplicaban el horror vacui, incansable deseo de llenar todo espacio.



Así lo hicieron los expresionistas europeos antes y después de la Primera Guerra Mundial, y lo harían ahora nuevamente con colores vivos, intensos y violentos que vuelquen en el lienzo sentimientos melancólicos y amargos por la muerte y la pobreza.



Las épocas de Caravaggio y Munch son conocidas también por el hambre, las epidemias (desde la plaga de Italia, Londres y Viena hasta la gripe española) y por la destrucción de riqueza. El Barroco vivió una escasez de mano de obra, aumento de impuestos y descenso en la creación de industrias, mientras que el expresionismo se expandió al ritmo del desempleo de la Gran Depresión de los infelices años 30.



Ambos artistas se deleitarían viviendo en pleno 2020, retomando pinturas catastróficas y crueles con nuevas versiones de ‘Judith y Holofernes’, ‘El martirio de San Mateo’, ‘Melancolía’, ‘La niña enferma’, ‘El asesino’, ‘El grito’. ¡El grito! Nada más expresivo para este encierro dramático.



Lo importante de las crisis es cómo amanece el día siguiente cuando todo ha acabado. Pero pareciera que ese día se sigue aplazando cada semana y cada mes, trampeando al almanaque y condenándonos a una insoportable espera.



Ya no solo somos el efecto del Barroco, sino también la causa de un nuevo expresionismo. Por lo menos padecemos sus mismos dolores y sentimientos, aunque no sus mismos artistas; otra razón más para ser pesimista.



Alejandro Riveros