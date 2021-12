Palabra del año

Una palabra que defina un mundo es la simplificación de sentimientos y dolores colectivos. También de esperanza y pasiones.



Hace sesenta siglos se vieron los primeros signos escritos en Mesopotamia, donde hoy solo vemos muertos y refugiados huyendo de la guerra. Los garabatos evolucionaron hacia los dibujos de hombres y cabezas de animales, las gráficas de ideas abstractas, hasta llegar a la representación de los sonidos de las palabras.



(También le puede interesar: El viaje de los libros)

La madre de todas las formas de escritura alfabética fue la fenicia, cuyo ejemplo más antiguo es una maldición inscrita en la tumba del rey Ahiram de Biblos, ciudad famosa por sus papiros. En adelante llegó el hebreo, el árabe y el griego, luego el latín y sus derivados, donde las maldiciones escritas y verbales se mantienen en el repertorio.



Durante todos estos años, las palabras han acompañado la evolución del mundo, reduciendo a pocos sonidos todo lo que ocurre. En 2020, la palabra escogida por la Fundación del Español Urgente y la Real Academia de la Lengua para ejemplificar lo que vivió el planeta fue con-fi-na-mien-to. En cada sílaba hay recuerdos de dolor, incertidumbre y miedo. No había otra palabra que representara más humanamente lo que vivimos.



En esa palabra caben los enfermos, las muertes y la experiencia. Las casas se vieron más pequeñas de lo que eran; todos fuimos claustrofóbicos en algún momento, y los amigos y la familia estuvieron más lejos.



En cambio, el 2019 tuvo que haber sido un año más simple, banal si se quiere. Emoji fue la palabra escogida (que irónicamente tiene la función de evitar las palabras). Se premió la universalización de un lenguaje más parecido a los dibujos esquemáticos de la escritura protodinástica de nuestros orígenes. Volvimos a los recursos del pasado con la más reciente tecnología.



En pocos días escogerán la palabra del 2021. Ya hay quienes se arriesgan a decir que será va-cu-na, no solo por el uso que mundialmente se le ha dado, sino por la cantidad emociones asociadas: esperanza, vida, innovación, ciencia y un largo etcétera.



En esa palabra caben también los esfuerzos de los gobiernos y las empresas; la tranquilidad al ver que los abuelos y padres la tenían en sus brazos; el amor por la salud, el agradecimiento y la fe de recuperar la vida como era, para que la palabra del 2022 sea tan trivial como la de hace dos años.



Hay palabras que suenan mejor por las connotaciones positivas que conllevan: libertad, tranquilidad, vida, inefable, luminiscencia o infinito. También tenemos en castellano las que suenan bien, pero tienen un significado menos amable: malandrín, lúgubre, populismo, soledad o filibustero. Y algunas otras, cuyo significado es hermoso, pero fonéticamente son simples y descoloridas, como hijo, mamá o dios.



Lo anterior nos demuestra que las palabras son, en algunos casos, como las personas, y su apariencia no se compadece con lo mágico o milagroso que encierran, con su significado e historia. Porque, como dice Mia Cuoto, las palabras parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces.

ALEJANDRO RIVEROS

(Lea todas las columnas de Alejandro Riveros en EL TIEMPO, aquí)