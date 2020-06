Nada de malo tiene ser hijos adoptados de Europa ni ser víctimas de sus herencias perturbadoras. Mal que bien llegamos a este punto superando los errores de nuestro pasado y las barreras actuales. Somos sobrevivientes de algunos malos gobernantes y otros mediocres ciudadanos.



Hace 150 años pocos darían muchos centavos por esta nación que nacía en medio de desacuerdos y violencia. Así mismo ha sido esta adolescencia, cuya pubertad parece eterna. Pero aquí estamos, en plena pandemia, luchando contra las circunstancias como si fuera el enemigo más grande que jamás hemos tenido, porque hemos tenido muchos, incluso mentales. En su mayoría, mentales.

¿Se puede ser optimista cuando hay una tasa de desempleo superior al 20 por ciento, en las calles hay familias desplazadas rebuscando mil pesos, y en cada cuadra hay nuevos almacenes desocupados?



Nadie sabe cómo estaremos dentro de uno, dos o tres años. Ya no. Es imposible prever el futuro en la actual coyuntura. Solo nos queda el espíritu y la creencia ciega en que todo va a estar bien; en que nos levantaremos una vez más para ver al pasado por encima del hombro. Porque esta humanidad sí que es guerrera, pero también vanidosa.



Cuando todo esto pase, nos reiremos y contaremos la historia: con exageraciones, errores en los detalles y acomodaciones retóricas. Muy nosotros. Saldremos entonces a las calles con el deber moral de no olvidar lo sucedido, de cambiar, adaptarnos y mejorar.



En ese instante, cuando todo esté mucho mejor, si algún artista tuviera que retratarnos, seguro sería Renoir. Quien era como Colombia. Enfrentó la pobreza y la humillación con gallardía; tuvo que lidiar con una guerra absurda, provocada por el tercer Napoleón y el decimoprimer Bismarck, y salió adelante para pintar a un París alegre y lleno de color.



Nos vamos a parecer, una vez más, a esa Europa de Renoir de finales del siglo XIX. Sin tantas novedades tecnológicas, pero con un pensamiento renovado por la ambición de superación. Nos sentiremos listos para salir a la calle y trabajar más que antes. Ya no nos asombraremos con el invento de la electricidad o el cine; solo tendremos que volver a disfrutarlos, mientras activamos el consumo de masas como se hizo en 1900. El ocio volverá a ser disfrutado en público. ¡Qué falta nos hace ociar con los demás!



Esa ‘belle époque’ que le sonrío a París nos llegará pronto. Y el encierro será parte de la historia —otra más— de cómo superamos una crisis con optimismo y berraquera. A lo Renoir, cuyas obras más dulces las hizo cuando más sufría por su enfermedad.



Tenemos que prepararnos para la recuperación social y económica. Debemos estar ya en nuestras marcas para, cuando sea prudente, salir a comernos lo que queda del mundo, a producir, a generar empleo y a disfrutar. Así nos pintaría Renoir si estuviera de vuelta: alegres, sonrientes y con esperanza; con luz y color, rojos intensos y mucho verde y amarillo. Como si tuviéramos una primavera soleada siempre.



Así lo hicieron varios impresionistas a quienes les importaba más el momento que la perfección; la fuerza antes que la mezcla de colores. Sus pinturas fueron felices con danzas, juegos, música y terrazas. Eran optimistas, como tenían que serlo después de soportar el infierno previo, y aplazando el que sobrevenía.



Lo importante de las crisis es cómo amanece el día siguiente, cuando todo ha acabado. Y seguro ese será un día soleado, iluminado y con mucho aire. Tal vez con menos gente que el tumultuoso ‘Baile en el Moulin de la Galette’ o ‘El almuerzo de los remeros’, pero sí con esos rostros de esperanza.



“Una mañana, uno de nosotros se quedó sin el negro, y fue el nacimiento del impresionismo”, diría Renoir. Una mañana dejaremos a un lado el pesimismo y el miedo, y será el nacimiento de nuestra nueva normalidad.



Podemos ser la causa de un nuevo impresionismo. Por lo menos tenemos ese fin supremo de ser felices, aunque no sus mismos artistas. Pero qué importa, ya lo primero es suficiente razón para ser optimista.



ALEJANDRO RIVEROS