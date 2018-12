Nadie quiere poner

El mes pasado escribí una columna impopular en apoyo de la Ley de financiamiento, respaldando la idea de aumentar el número de productos de la canasta familiar que pagan IVA y asegurar la devolución a los más pobres. Los insultos llegaron a través de los foros públicos y las redes sociales, por supuesto.

Decía entonces: “Da temor pagar más impuestos, pero da más miedo vivir en un país donde nos falten los recursos que garanticen los derechos básicos de todos. En eso consiste el cumplimiento del contrato social que nos permite vivir mejor… y que necesita un otrosí que resalte en negrilla y ponga en mayúsculas que un mayor número de derechos implica mayores deberes; y menos deberes (como el de no pagar impuestos) lleva a tener menos derechos”.



Y el temor no era infundado. La propuesta inicial del Gobierno se hundió y se convirtió en un salpicón de medidas desesperadas; perdió la oportunidad de crear más incentivos para la legalidad tributaria e impuestos que generen tranquilidad financiera a mediano plazo (al momento de escribir esta columna no se había aprobado en el Congreso la totalidad de artículos y el presupuesto parecía desfinanciado). Nadie quiso poner.



Hace un par de meses escribí otra columna que pedía a los colombianos no sentir vergüenza por los sectores extractivos; pedí que apoyaran y valoraran el trabajo de cientos de mineros e ingenieros. Me llamaron ‘enmermelado de petróleo’, y las ofensas no pararon.



“Entre 2010 y 2017, el sector minero energético contribuyó con un 9 % al crecimiento económico; aportó cerca del 70 por ciento de las exportaciones y el 43 por ciento en la inversión extranjera directa, lo que significó generación de empleo, aumento de proyectos productivos, incremento de la inversión en las regiones y más de 30 billones de pesos y 90.000 empleos con recursos de las regalías”, argumentaba en ese momento.



A propósito de este tema, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dio buenas noticias hace poco. El presupuesto de regalías (el dinero que pagan las empresas productoras de gas, petróleo y minería) para los próximos dos años es el más alto desde la creación del nuevo esquema de repartición, y las regiones productoras recibirán 60 % más que en el bienio pagado.



Se debe tener en cuenta la importancia de estos recursos: hay departamentos como La Guajira, Casanare, Vichada y Meta donde los ingresos por regalías representan más del 40 % de sus ingresos totales.



Serán en total $ 30 billones que entregarán las criticadas empresas extractivas para proyectos sociales, de educación, ciencia y tecnología, además de paz. Esta cifra es casi cinco veces el costo de la venta de Isagén y 2,3 veces el valor del metro de Bogotá, que harán que aumenten los proyectos financiados con recursos del sector minero energético, que desde 2012 sumaban 13.400.



No hay duda alguna de que Colombia necesita de los hidrocarburos y de la minería, y de que necesitamos que más personas quieran aportar a esta ‘vaca tributaria’ que mueve al país. En cuanto a la fallida ley de financiamiento, esperemos que el Gobierno pueda cubrir los gastos de los subsidios de energía, el programa Familias en Acción, las vías terciarias, la investigación ambiental, la implementación de los acuerdos de paz y un puñado más de iniciativas que estaban desfinanciadas a la fecha.



En el entretanto seguiremos escuchando en los alrededores de algunas universidades públicas los gritos, cánticos y bombas caseras provenientes de una zambra bienintencionada que pide educación y recursos, pero que paradójicamente no quiere volver a clases, no quiere pagar impuestos y odia el sector minero energético.



Los impuestos y la industria extractiva son necesarios, y no deberían ser indeseados, pues hasta el momento sigue siendo la invención más efectiva para hacer posible que países como Colombia avancen en equidad y competitividad.



ALEJANDRO RIVEROS