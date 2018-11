Más academia para la comunicación

La evolución de la comunicación como herramienta de las organizaciones para mejorar su reputación, persuadir y mejorar la imagen que sus audiencias tienen de estas ha estado enmarcada por el capitalismo y la academia.

El primero ha sido el motor e impulsor de su funcionamiento. Fue gracias a la canibalización del mercado, a la cultura del consumismo y a la democratización de la información, y de los canales y medios de expresión, como las empresas vieron la necesidad de sobresalir, diferenciarse, reforzar mensajes e ingresar en la mente de sus clientes para emocionarlos y llevarlos a comprar y recomprar.



Suena a algo malo, pero no lo es. Fue por la necesidad de los negocios como se construyeron grandes imperios, se descubrió América, viajamos a la Luna, llegamos a teorías científicas y conocimos el cuerpo humano hasta sus dimensiones atómicas, entre muchos avances más. Y es por el capitalismo por lo que existe la comunicación corporativa.



Para no ir muy lejos, recordemos cómo nacen las relaciones públicas modernas en Occidente: a comienzos del siglo XX, en Estados Unidos proliferó la aparición de diarios populares de investigación (muckrakers) que difundían críticas sobre millonarios y poderosos como John Rockefeller, que eran vistos como avaros que representaban la oligarquía y la injusticia social del país.



Esto provocó que los representantes de grandes emporios económicos contrataran periodistas para mejorar la imagen que la opinión pública tenía de ellos. Algunos lo hicieron con artimañas poco éticas, como la invención de noticias o el soborno a reporteros, pero otros creyeron que era posible informar manteniendo criterios de responsabilidad, novedad, cercanía y actualidad.



A partir de allí nacieron las relaciones públicas como las conocemos hoy, las agencias de comunicación, las oficinas de propaganda de gobiernos, el free press, los grupos de presión; la proliferación de ruedas de prensa, comunicados y el relacionamiento con comunidades.



En cuanto a la academia, la comunicación corporativa fue un subproducto de las aulas de periodismo y ciencia política. Miles de graduados de estas facultades empezaron a trabajar en relaciones públicas basados en sus conocimientos empíricos y en la adaptación de lo aprendido en clase. Pero esto ha evolucionado, y son cada vez más –aunque no muchos– los estudiantes que se forman con un syllabus exclusivo para la comunicación corporativa.



Esta es precisamente una de las barreras que tenemos, pues aún son pocas las universidades que ofrecen programas con el enfoque de comunicación organizacional o relaciones públicas. Y, aunque Medellín ha tenido desde hace más de 20 años un programa en la Universidad de Medellín y hay tres programas más en Antioquia y Norte de Santander, sigue siendo insuficiente la oferta de pregrados en Colombia. En Bogotá, recientemente la Universidad de La Sabana anunció un nuevo pregrado en Comunicación Corporativa que separa la formación de periodistas y expertos en comunicaciones, para enfocarse en las capacidades de cada campo. Era necesario.



Y es que la cantidad de programas también es deficiente en la región: existen solamente cerca de 17, repartidos en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Son aún insuficientes si los comparamos con los existentes en Estados Unidos o España, porque sin la academia, la comunicación en compañías quedará a merced del mercado y la formación empírica.



La coyuntura actual, la multiplicación de nuevos medios, formas de contenidos y el inevitable predominio de la globalización seguirán haciendo que la gestión de imagen y reputación sea el cimiento para el posicionamiento de una idea, una ideología, un gobierno, un personaje o una marca comercial.



Por eso, el futuro de la comunicación corporativa seguirá marcado desde el capitalismo y la academia. El primero mantendrá su influencia, pero para que este no sea el único protagonista se necesita fortalecer la institucionalidad educativa a fin de que haya más apuestas como la de la Universidad de La Sabana, que le añadirá a la necesidad mercantil un componente de ética y responsabilidad a la actividad.