Siempre regresamos a los lugares que nos hacen sentir seguros, que nos recuerdan felicidad y tranquilidad.



El gran misterio de la película Ciudadano Kane es el significado de la última palabra que murmura el protagonista antes de morir, un empresario y político multimillonario narcisista y egoísta que siempre quiso obtener poder y ser querido. “Rosebud” dice moribundo, un llamado pesaroso a su infancia, al momento que le cambió la vida, a un instante de inocencia, una vida más sencilla y humilde. El director quiso que su personaje volviera a cuando fue diferente, cuando fue más real.



Siempre vuelvo a mi grupo de amigos de hace 28 años, con quienes recontamos las mismas historias aún con asombro y emoción, con quienes reímos de los mismos chistes tontos cada vez que hablamos, como si fuera la primera vez, como si fueran buenos chistes. Siempre hablamos de lo mismo y hasta nos llamamos con los mismos apodos a pesar de que el gordo ya no es gordo, el viejo solo nos lleva 1 año, el calvo ya tiene más pelo que los demás. Y así. Nos encanta hablar de lo mismo. No es ser monotemáticos; es ser nostálgicos.



Esa es la magia de volver al barrio de la infancia donde todo comenzó, donde llegó el Niño Dios por primera vez; donde sonaban las campanas de la iglesia a medio día mientras el señor de los aguacates promocionaba sus productos con ruana y sombrero llanero. Eran los años difíciles que nos formaron, donde siempre habrá algo positivo para recordar: la cuadra, el callejón y los juegos de pelota.

Pero en Colombia nuestros lugares comunes son lugares trágicos. El periódico, que ya no es periódico sino una ventana en el computador, habla de masacres, desplazamientos y pobreza igual que hace 28 años, cuando conocí al gordo, al viejo y al calvo. El mundo da vueltas y nosotros parecemos congelados en el tiempo, recordando las mismas desdichas en protagonistas diferentes. Incluso cuando recordamos momentos positivos –en su mayoría deportivos– lo convertimos en discusiones interminables hasta que preferimos mejor no recordar más. No nos basta. Es como si los colombianos careciéramos de espacios seguros y de memorias que nos hicieran olvidar nuestras desgracias.



Esto tal vez porque todo tiempo pasado ha sido peor. Hoy tenemos un territorio más seguro, mejor conectado, con mayor acceso a la información y a la tecnología, las familias tienen más energía con una penetración de gas combustible y electricidad que muchos países envidian. Hoy vivimos en un país más amable que el del siglo pasado, que nos debería llenar de optimismo, pero que carece de experiencias y recuerdos que nos ayuden a crear identidad y cultura para unirnos como nación ¿Dónde estará ese “Rosebud” que despierte los momentos queridos de este país, la vida cuando era más sencilla, más fácil? ¿Cuándo sucedió eso y por qué no nos acordamos?



Qué tragedia es escuchar la radio en la mañana. Nos levantamos con la historia de una nueva masacre que ya dejó de ser algo nuevo, alertándonos de que seguimos viviendo en un Estado que ha mejorado lentamente, pero cuyos problemas ya tienen canas y arrugas feas formadas al vaivén estremecedor de la realidad.



Y qué decir de esos otros lugares comunes con los que se titulan esas noticias trágicas: “polémico empresario”, “duros enfrentamientos”, “el flagelo de la violencia”, “último adiós”, etc. Siempre me he preguntado cuál es la nostalgia de los opinadores por esas frases rencauchadas. Son sus sitios seguros para hinchar una noticia, como si tomaran equivocadamente la frase del protagonista de Ciudadano Kane cuando decía “un titular grande de la noticia hará a la noticia más grande”.



Nos gustan los lugares comunes porque nos da miedo ir más lejos. Quisiéramos seguir usando las palabras que ya usaron otros; seguir viendo a los amigos que nos hacen sentir confianza, y no salir de la cuadra que caminamos de pequeños en momentos inocentes cuando no sabíamos que esas tragedias que pasaban en el país iban a volver a revolcarnos más adelante.

