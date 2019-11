Los aventureros en Westminster

Los aventureros de Westminster eran puritanos calvinistas que llegaron a la isla de Providencia hace más de 1.400 años con el objetivo de rendirle culto a Dios, conquistar tierras lejanas y generar ganancias. Intentaron encontrar un proyecto eficiente y loable que nunca apareció.

Esa compañía de agentes que buscaron “una gran implantación inglesa en el Nuevo Continente”, como relata el historiador Rodolfo Segovia, se repitió de otras formas, con otros nombres y colores a lo largo de la historia colombo-británica. Los inversionistas hoy siguen llegando: la inversión desde el Reino Unido a Colombia para el 2018 fue de $ 1.324 millones de dólares. Para el segundo trimestre de este año sumó $ 816 millones de dólares.



Ya no en barcos, pero los aventureros siguen llegando. El número de turistas británicos, a septiembre de 2019, es de 40.000, presentando considerables picos en abril y julio, que superaron en un 22 % y 8 %, respectivamente, las cifras del año pasado.



Hace algunas semanas, el embajador Colin Martin-Reynolds (a quien vale la pena seguir en Twitter para —paradójicamente— conocer más nuestro país) lanzó la campaña #BritsInColombia que busca enseñarles a los británicos cómo disfrutar Colombia de forma segura y responsable (hay más de 3.000 británicos residentes en diferentes ciudades).



Y es que, desde que iniciamos la estrategia de política internacional de mirar a la estrella del norte únicamente, los colombianos no nos damos cuenta de los proyectos con otras regiones y países como Reino Unido. Actualmente, esta nación aporta fondos para el desarrollo de programas educativos, ambientales, implementación de la paz y protección de comunidades. Solo en el Fondo de Cambio Climático han entregado más de $ 160 millones de dólares desde 2010.



#ColombianosEnReinoUnido



Así como ellos quisieron sacarle provecho a nuestra isla en 1628, los colombianos también viajamos para hacer nuestro aporte a esa implantación global en tierras inglesas.



Podría haber cerca de 48.000 colombianos, entre estudiantes, trabajadores, personas que se encuentran de manera irregular y los que han ingresado con pasaporte europeo. Además, en los primeros nueve meses del año, cerca de 31.000 colombianos viajaron a Reino Unido, la mitad por viajes de turismo.



Por otro lado, según la subgerencia de Política Monetaria e Información Económica del Banco de la República, la inversión de empresas colombianas en el Reino Unido para el primer semestre del año 2019 fue de más de $ 150 millones de dólares, superior al mismo término del año anterior.



Nada de esto se logra sin representaciones diplomáticas. Por el lado de las industrias creativas y el crecimiento sostenible —banderas del Gobierno Nacional—, el actual embajador, Antonio José Ardila, ha avanzado en el fortalecimiento de la cooperación que se concretó en la firma de convenios y alianzas como el programa para promover expediciones en Boyacá de investigación, desarrollo, transformación cultural e institucional; los programas que implementa el British Council para seleccionar a pequeños y medianos empresarios dueños de empresas emergentes, o los convenios con el Royal Academy of Engineering para desarrollar investigaciones en emprendimiento en ingenierías, agrotecnología, medicina regenerativa y salud pública.



Hay buenas noticias e iniciativas de parte de ambos Gobiernos, en cuanto a relaciones bilaterales. Los resultados se siguen viendo y alejan la realidad actual de la histórica emigración de puritanos a Providencia, donde solo llegaban —describe Segovia detalladamente— profesionales bélicos sin buenas intenciones.



Debemos seguir mirando más allá de nuestro vecindario. Comercial y culturalmente debemos emprender proyectos eficientes y loables para convertirnos en verdaderos aventureros en Europa y aumentar el turismo, la inversión y los programas de intercambio de conocimiento.



Adenda: la embajada de Colombia en Londres sigue trabajando fuertemente para eliminar la visa de turismo. La Cámara de los Lores ya sugirió esto al Gobierno, pero aún falta la decisión final.