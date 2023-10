La condena a Dios

Dicen que en 1918 Dios fue condenado por crímenes contra la humanidad. Fue el comisario soviético Anatoli Lunacharski quien, después de un juicio de tres meses, sentenció a muerte al ser supremo. Hubo un jurado, fiscales y abogados defensores. El comisario era un dramaturgo y experto en teatro. Así lo demostró. Tiempo después de solicitar que se ejecutara al Todopoderoso con disparos al cielo, declaró que Marx era el profeta más grande del mundo.



Eso ocurre cuando el racionalismo se pierde y las ideologías del hígado les ganan a los pensamientos del lóbulo frontal. Ahí surgen ideas absurdas como la de asesinar a Dios, o –una que es peor– la de asesinar por un Dios.

Las guerras por la religión son debatibles. Los crímenes por órdenes de Dios son fantasía. Todas las barbaridades que cometen los hombres son por tierras, riqueza o por el odio visceral hacia otros. Nada de lo anterior tiene una pizca de naturaleza divina. Es, por el contrario, lo más cercano a lo carnal, lo que ata a la humanidad a la tierra y le impide trascender.

Ni siquiera la guerra de religión de 1618 terminó siendo por religión sino por el equilibrio de poder y la hegemonía territorial.

Estas semanas, los telescopios están puestos en Medio Oriente, donde el grupo terrorista Hamás emprendió un sorpresivo ataque contra la población de Israel. El número de asesinados, secuestrados y torturados es tan alto que nos hace perder la dimensión y proporcionalidad de lo que es una sola vida. Cuanto más aumenta la cuenta, menos es relevante el individuo. Caemos en la política de las cifras justificando este y otro ataque mirando mapas de fechas desconocidas e historias subjetivas que reafirman nuestros sesgos.

Las carnicerías en nombre de un ser supremo se repiten. Recordamos la caída de Jerusalén en julio de 1099, luego de una campaña militar y política del Papa y el emperador Bizantino. Allí ocurrió otro de los horrores usando a Dios de excusa: cristianos decapitan, violan y queman vivos a hombres y mujeres; muchos arden antes de fallecer, cuentan las voces latinas. Los muertos eran juntados en montañas más grandes que las casas.

Dicen que solo en la mezquita de Al Aqsa fueron masacradas setenta mil personas. Los judíos fueron también violentamente asesinados por quienes pedían justicia por la crucifixión de Jesús. “De haber estado allí, vuestros pies se habrían manchado hasta el tobillo con la sangre de los caídos. ¿Qué he de decir? No se dejó a ninguno con vida. No se perdonó tampoco a ninguna mujer o niño”, relata el cronista Raimundo de Aguilers, acompañante del ejército cruzado de la Provenza francesa.

Y así Jerusalén pasó a manos de los cristianos, por un tiempo, pues luego fue rotando de mano en mano hasta ser una tierra aparte que todos reclaman y nadie cede. Pero qué importa una ciudad cuando todos mueren por ella; qué importa un Dios si sus seguidores acribillan a otros por él. Qué importa ya dónde ascendió Mahoma, dónde murió Jesús, o dónde fue construido el templo de Salomón, si se le da mayor prioridad a la creencia que a la tolerancia.

Hace falta Dios para no permitir esas tragedias en nombre suyo. Hace falta alma para cometer y justificar las barbaridades contra la población civil. La impotencia y rabia de ver el espectáculo dado por los terroristas provoca cierto fastidio por el sectarismo. Tal vez nunca debimos haber abandonado esos momentos intelectuales y filosóficos de la era axial cuando se desarrollaron pensamientos similares en China, India y Grecia; cuando no había interés por las doctrinas y los sabios se negaban a discutir de teología. Cuando lo relevante no era en lo que creíamos sino en cómo nos comportábamos; cuando lo primordial era comprometerse con llevar una vida ética, benevolente, disciplinada, y no insistir en doctrinas obligadas que iban a terminar siendo la excusa para acabar con los enemigos.

Pero los rituales y las prioridades cambiaron. Y esa evolución nos lleva hoy a presenciar otros muertos en un territorio que llaman santo, pero que al pasar el tiempo se recordará ya no por su espiritualidad sino por la sangre de los caídos que nos cubren las sienes, y las lágrimas que se acaban de tanto derramarlas, como dijo el padre de la colombiana desaparecida en Israel.

Hoy los días oscuros son para los amigos judíos. Hoy la solidaridad es para ellos. Su tristeza e impotencia es la nuestra. Si existe realmente Dios, seguro se sentirá avergonzado de las muertes en su nombre y tal vez prefiera, al ver esa matanza sin sentido, pasar nuevamente por la pena de someterse al juicio circense del comisario Lunacharski.

P. S.: Para conocer objetivamente este y otros conflictos internacionales, les recomiendo el pódcast ‘Difunde’, del profesor Guillermo Ospina.

ALEJANDRO RIVEROS

